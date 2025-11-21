Τροχαίο στο Παγκράτι: Κατέληξε η γυναίκα που παρασύρθηκε έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων

Κατέληξε η γυναίκα που παρασύρθηκε έπειτα από σύγκρουση οχημάτων, το απόγευμα της Παρασκευής στο Παγκράτι.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, με εμπλεκόμενα δύο οχήματα και μία πεζή που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε αρχικά πολύ σοβαρά, ενώ στη συνέχεια κατέληξε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην διασταύρωση και το ένα εξ’ αυτών εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε την άτυχη πεζή, ηλικίας περίπου 65 ετών.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας που διενεργεί έρευνα και προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.