Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν περίμενα ότι θα έχω μια ωραία γέννα, είχα τοκοφοβία»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani

Την Ευρυδίκη Βαλαβάνη υποδέχτηκε η Νάνσυ Παραδεισανού στη διαδικτυακή εκπομπή της στο Youtube. Η δημοσιογράφος, στη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε για τον ερχομό του γιου της στη ζωή της, ενώ εξομολογήθηκε πως είχε τοκοφοβία. Μάλιστα, περιέγραψε το πώς είχε αντιδράσει στο παρελθόν, όταν είχε τύχει οι φίλες της μπροστά της, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από τους τοκετούς τους.

Η νέα μητέρα και γνωστή δημοσιογράφος, ανέφερε στη συνέντευξή της πως: «Πάντα ήθελα να κάνω παιδί, ήθελα να κάνω οικογένεια. Δεν ήταν πάμε εκεί και όπως… Ήρθε αυτός ο άνθρωπος, το έβγαλε και προχωρήσαμε. Σούπερ ήρωας είναι κάθε μαμά, δεν μπορώ να στο περιγράψω, τώρα καταλαβαίνω τις αντοχές μου, την εσωτερική δύναμη που έχω μέσα μου, δεν το περίμενα!».

«Να το πάρουμε από την αρχή, δεν περίμενα ότι θα έχω μια ωραία γέννα. Είχα τοκοφοβία, έχει τύχει σε τραπέζι να είμαι με φίλες μου που έχουν γεννήσει και να λένε εμπειρίες, και εγώ να έχω ασπρίσει, να μου έχει πέσει η πίεση, και να είμαι έτοιμη να λιποθυμήσω, επειδή φοβόμουν με αυτά που άκουγα. Είχα πάθει κρίση πανικού. Ωστόσο είχα μία πάρα πολύ ωραία γέννα και εκεί καταλαβαίνεις τι δύναμη κρύβουμε μέσα μας!», εξήγησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στη συνέχεια.

