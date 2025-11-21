Κατερίνα Βρανά: «Όταν πρωτοείπα τον εαυτό μου ανάπηρη, μια κυρία θίχτηκε πάρα πολύ»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Βρανά
Φωτογραφία: Instagram/katerinavrana

Καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν το πρωί της Παρασκευής (21/11) η Κατερίνα Βρανά. Η καταξιωμένη κωμικός, ανάμεσα σε άλλα στη συνέντευξή της περιέγραψε ένα σκηνικό που είχε ζήσει, όταν πρωτοείπε τον εαυτό της «ανάπηρο». Ακόμα, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε πολλά θέατρα στην Ελλάδα, ως μία καλλιτέχνις που κινείται με αμαξίδιο.

Ερωτηθείσα για το αν είχε ενοχληθεί ποτέ κανένας από ατάκα της, με αποτέλεσμα να την πάρει τηλέφωνο, η Κατερίνα Βρανά εξήγησε πως: «Όχι να με πάρει τηλέφωνο, αλλά όταν πρωτοείπα τον εαυτό μου ανάπηρη, μια κυρία που δεν είναι ανάπηρη θίχτηκε. Θίχτηκε πάρα πολύ. Της εξήγησα ότι αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει που δεν της αρέσει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η κωμικός ανέφερε ότι: «Παλιά που ήμουν μη ανάπηρη, έκανα πάλι τρεις παραστάσεις την εβδομάδα. Τώρα δεν μπορώ να βρω χώρο, όχι για να το εντάξω, δεν υπάρχουν προσβάσιμοι χώροι. Σε πάρα πολλά θέατρα η σκηνή δεν είναι προσβάσιμη, έχει σκαλάκια να ανέβεις. Ή το καμαρίνι είναι με την τουαλέτα ή ένα όροφο επάνω είτε έναν όροφο κάτω. Οπότε αν μου επιτραπεί, το δίλημμά μου είναι ή παίζω ή χ@@ω!».

