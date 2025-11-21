Φωτεινή Ντεμίρη: «Είναι πολύ σημαντικό όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι»

Enikos Newsroom

lifestyle

Φωτεινή Ντεμίρη

Η Φωτεινή Ντεμίρη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη στην ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές της.

«Αν όλοι οι άνθρωποι είχαμε ενσυναίσθηση ή συναισθηματική νοημοσύνη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήμασταν πιο καλοί ο ένας με τον άλλον, θα σεβόμασταν ο ένας τον άλλον. Θα κάναμε τη ζωή εύκολη ο ένας του άλλου και δεν θα προσπαθούσαμε να τον δυσκολέψουμε τη ζωή με το παραμικρό και για το τίποτα. Ζούμε δύσκολες εποχές και αυτές θα ήταν πιο εύκολες αν σκεφτόμασταν ο ένας τον άλλον. Αν αισθανόμασταν αυτό που περνάει ο καθένας στη σημερινή εποχή» τόνισε η Φωτεινή Ντεμίρη.

«Αντιμετωπίζω με υπομονή και ψυχραιμία τις δύσκολες στιγμές. Λέω “έτσι είναι η ζωή, θα περάσει κι αυτό”. Είναι πολύ σημαντικό, όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι. Να λες ότι “αυτή είναι η κατάσταση τώρα στη ζωή μου, την αντιμετωπίζω και πάω παρακάτω”. Αυτό κάνω» πρόσθεσε η ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο:

