Κύκλωμα με ψευτοεπενδύσεις σε καζίνο: «Ο Μαρτίκας το έχει στήσει όλο αυτό γιατί ψοφάει για τηλεθέαση» λέει ο φερόμενος ως υπαρχηγός

Την δική του εκδοχή για το κύκλωμα με τις ψευτοεπενδύσεις σε καζίνο, δίνει ο φερόμενος ως υπαρχηγός της συμμορίας, μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται, τονίζοντας πως «ο Σπύρος Μαρτίκας το έχει στήσει όλο αυτό γιατί ψοφάει για το γυαλί και για την τηλεθέαση».

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος, απλά πήγαινε παίκτες στο καζίνο για να παίζουν και ότι έπαιρνε κάποια προμήθεια από τα κέρδη.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό», αρχικά ανέφερε πως δεν επιτρέπεται να μπει στο καζίνο, οπότε «ποια παιχνίδια να στήσω; Έχω απαγόρευση τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Έχω πάει στον χώρο του ξενοδοχείου. Ποια παιχνίδια να στήσω… Τι ξέρει αυτός ο βλάκας (σ.σ. ο Σπύρος Μαρτίκας) από πόκερ και από παιχνίδια και λέει ότι έστηνα παιχνίδια; Ψοφάει για το γυαλί και για την τηλεθέαση. Είναι άρρωστο το παιδί, όλη την ώρα, θα βγω εκεί, θα με δουν εκεί, «σεισμός στο πανελλήνιο, θα μιλάνε όλοι για μένα».

Σχετικά με τις καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα για τα στημένα παιχνίδια, τις στημένες ληστείες , για μέλη του κυκλώματος που μεταμφιέζονταν σε αστυνομικούς και περνούσαν χειροπέδες, ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος απαντά: «Ποιοι είναι αυτοί που ήταν ντυμένοι αστυνομικοί; Μπορείτε να μου δείξετε έναν; Είναι δυνατόν να έχουν γίνει όλα αυτά που λέει ο κύριος, Σπύρος Μαρτίκας. Στο καζίνο μέσα έχει κάμερες. Δεν θα τους βλέπανε;» και προσθέτει:

«Με παρασύρανε να πουλάμε λίρες, να πουλάμε χρυσά, μόλις βγω έξω θα δείτε πραγματικά τι έχει γίνει. Ο κύριος Μαρτίκας, ήρθε στο Λουτράκι να κάνει τοκογλυφία. Γιατί ήρθε; Έτσι να μας χαρίσει λεφτά; Αυτό το έχει στήσει όλο ο κύριος Μαρτίκας στη ΓΑΔΑ. Τα έχουν κάνει πλακάκια και δεν με αφήναν, να τους δείξω κάποια στοιχεία. Όταν θα βγω, θα αποκαλυφθούν αυτά τα στοιχεία και θα δούμε μετά από πού θα τρέχει να κρυφτεί ο κύριος Μαρτίκας. Έχει κερδίσει τη γνώμη του κόσμου, αλλά μετά θα τη χάσει».