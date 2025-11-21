Τουρκία: 15χρονος πέθανε έπειτα από φάρσα που κατέληξε σε τραγωδία – «Βασανίστηκε ενώ εργαζόταν»

Ένας 15χρονος μαθητευόμενος στην Τουρκία σκοτώθηκε έπειτα από ένα τραγικό περιστατικό σε ξυλουργείο, όταν ένας σωλήνας υψηλής πίεσης εισήχθη στο σώμα του στα πλαίσια μιας «φάρσας», η οποία πλέον συγκρίνεται με βασανιστήριο, αναφέρει το περιοδικό People.

Ο Muhammed Kendirci τραυματίστηκε σοβαρά την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου σε εργαστήριο ξυλουργικής στο Bozova, της επαρχίας Şanlıurfa, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το θύμα φέρεται να υπέστη σοβαρές βλάβες στα εσωτερικά όργανα και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ για πέντε ημέρες, πριν καταλήξει το πρωί της 19ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη Hurriyet.


Την ημέρα του περιστατικού, ένας συνάδελφος του Kendirci, ο Habip Aksoy, και ακόμη ένας του έδεσαν τα χέρια.

Στη συνέχεια του αφαίρεσαν βίαια το παντελόνι και φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σωλήνας αεροσυμπιεστής για εισαγωγή αέρα στον πρωκτό του.

Ιατρικές ομάδες έσπευσαν αμέσως στο σημείο, και ο Kendirci μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Bozova Mehmet Enver Yıldırım, αναφέρει η Milliyet. Αργότερα μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Balıklıgöl και εν τέλει στο Harran University Research and Application Hospital, σύμφωνα με το ίδιο Μέσο.

Ο Aksoy συνελήφθη ξανά, αφού είχε προηγουμένως αφεθεί ελεύθερος υπό όρους εν μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας, αναφέρει η Hurriyet.

Ο βουλευτής Suat Özçağdaş σχολίασε το περιστατικό στο X, γράφοντας ότι ο έφηβος «βασανίστηκε ενώ εργαζόταν ως μαθητευόμενος σε ξυλουργικό εργαστήριο» και τόνισε ότι το θύμα θα έπρεπε να ήταν στο σχολείο.

«Η εισαγγελία αρχικά δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν αστείο, όχι βασανιστήριο», έγραψε ο Özçağdaş στις 19 Νοεμβρίου. «Έπειτα από πέντε ημέρες αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή, ο Muhammed δυστυχώς κατέληξε σήμερα».


Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

