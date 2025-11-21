NCAA: Η μάσκα του «Χάνιμπαλ Λέκτερ» που κράτησε τον Τζέιμς Σκοτ στα παρκέ και τραβάει τα βλέμματα στα social media

Η μάσκα προσώπου που φορούσε ο James Scott μετά τον τραυματισμό του τον Φεβρουάριο του 2025 έχει γίνει ξανά viral στα social media, προκαλώντας σχόλια και συγκρίσεις με διάσημους κινηματογραφικούς χαρακτήρες.

Στις 8 Φεβρουαρίου, ο τότε forward των Louisville Cardinals υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο, όταν βουτώντας για μια χαμένη μπάλα, παίκτης του Miami τον χτύπησε κατά λάθος στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει τα μπροστινά του δόντια και να υποστεί άλλους τραυματισμούς.

Ο προπονητής των Cardinals, Pat Kelsey, χαρακτήρισε τον τραυματισμό «πολύ σοβαρό». O Scott μεταφέρθηκε σε τοπικό ιατρικό κέντρο, ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η κατασκευή της μάσκας

Το ιατρικό προσωπικό των Cardinals ζήτησε από το J.B. Speed School of Engineering του Louisville να δημιουργήσει μια προστατευτική μάσκα που θα επέτρεπε στον Scott να επιστρέψει στους αγώνες χωρίς να χάσει πολύτιμο χρόνο.

Οι μηχανικοί Gillham και Wegenast, μέλη του Additive Manufacturing Institute of Science and Technology (AMIST), ανέλαβαν τη δημιουργία μιας ανθεκτικής και άνετης μάσκας από πολυπροπυλένιο, με υφασμάτινη επένδυση που αφήνει τον αέρα και την υγρασία να περνούν κατά την έντονη προπόνηση, η οποία έμοιαζε με το πρόσωπο του Scott και ήταν έτοιμη σε μία ημέρα.

Όπως δήλωσαν οι Gillham και Wegenast στο The Athletic, η διαδικασία απαιτούσε σαρωτική απεικόνιση του προσώπου, ακόμη και ενώ ήταν πρησμένο από τον τραυματισμό, και η εφαρμογή ήταν άψογη από την πρώτη φορά.

Ο σχεδιασμός της συγκρίθηκε με τη μάσκα του Bane στο «The Dark Knight Rises» (Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η επιστροφή) του 2012 αλλά και με αυτήν του Hannibal Lecter στο «Silence of the Lambs» (Σιωπή των Αμνών) του 1991.

NBA Champion and UConn/Pistons legend Rip Hamilton shows love to Louisville’s James Scott, saying he wishes he had a mask like Scott!!! pic.twitter.com/l5rQk0lBY9 — 35KYSports (@35KYSportsMedia) March 5, 2025



Η δημοφιλία της μάσκας αυξήθηκε καθώς οι Cardinals έφτασαν στον τελικό του ACC Tournament. Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα μηχανικών κατασκεύαζε προστατευτική μάσκα για αθλητή του Louisville.

Το 2022, η παίκτρια χόκεϊ Julie Kouijzer είχε τραυματιστεί στο στόμα κατά τη διάρκεια προπόνησης και χρειάστηκε προστατευτική μάσκα για να επιστρέψει στο παιχνίδι, η οποία είχε κάποια ομοιότητα με τη μάσκα του Τζέισον Βόρχις από τις ταινίες «Friday the 13th» (Παρασκευή και 13).

Η επιστροφή του Scott

Μετά τον τραυματισμό του στις 8 Φεβρουαρίου, ο Scott χρειάστηκε οδοντιατρική φροντίδα, αλλά δεν ήθελε να χάσει χρόνο, καθώς οι Cardinals είχαν αγώνα τέσσερις ημέρες αργότερα στο North Carolina State, την πολιτεία καταγωγής του.

Η αίτηση για τη μάσκα έγινε τη Δευτέρα το πρωί και ήταν έτοιμη την επόμενη μέρα. Στο παιχνίδι με North Carolina State, ο Scott είχε 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 μπλοκ σε νίκη 91-66.

Οι μηχανικοί κατασκεύασαν επιπλέον μάσκες ως εφεδρικές.

Ο Scott αγωνίστηκε σε όλα τα 35 παιχνίδια της σεζόν 2024–25 με τους Cardinals, ξεκινώντας ως βασικός σε 31, με μέσο όρο 7,1 πόντους και 6,1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, με ποσοστό ευστοχίας 75,5%, και με 79 κάρφωμα που αποτέλεσαν το τρίτο μεγαλύτερο ρεκόρ σε μια σεζόν στην ιστορία του Louisville. Επίσης, είχε τέσσερα double-doubles και πέντε παιχνίδια με διψήφιο αριθμό ριμπάουντ.

Anyways, here’s some James Scott highlights from the NCAA Tournament The new Louisville big is extremely active away from the ball, high energy, great defender. He has tremendous length and athleticism. Jumps out of the gym. If he develops away from the basket, this is a future… pic.twitter.com/ldZLb8c29H — State of Louisville (@thestateoflou) April 22, 2024



Πλέον, για τη σεζόν 2025–26, αγωνίζεται στους Ole Miss Rebels του Πανεπιστημίου του Μισισιπή με μέσο όρο 5,4 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε πέντε παιχνίδια, σύμφωνα με το ESPN.