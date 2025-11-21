Συντριβή αεροσκάφους της UPS: Νέες φωτογραφίες αποκαλύπτουν καρέ καρέ την αιτία της τραγωδίας – Τι αναφέρει το πόρισμα

Νέες φωτογραφίες και το προκαταρκτικό πόρισμα των αμερικανικών αρχών αποκαλύπτουν καρέ-καρέ τη στιγμή που ένας κινητήρας αεροσκάφους της UPS αποκολλάται από το φτερό, δευτερόλεπτα πριν το αεροπλάνο τυλιχθεί στις φλόγες και συντριβεί, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) δημοσιοποίησε την Πέμπτη το προκαταρκτικό του πόρισμα για το συμβάν της 4ης Νοεμβρίου, στο οποίο σκοτώθηκαν τρία μέλη του πληρώματος του McDonnell Douglas MD-11 και 11 άτομα στο έδαφος.

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025



Οι τρομακτικές εικόνες που συνοδεύουν την έκθεση δείχνουν την πτήση UPS 2976 να απογειώνεται από το αεροδρόμιο Louisville Muhammad Ali International Airport, τη στιγμή που ξεσπά πυρκαγιά και ένας από τους τρεις κινητήρες αποκολλάται.

Παραμένει άγνωστο γιατί ο κινητήρας διαχωρίστηκε, με το πόρισμα να εξηγεί ότι αποσπάστηκε από το pylon -το σημείο σύνδεσής του με το φτερό- καθώς το αεροσκάφος επιτάχυνε στον διάδρομο.

Σύμφωνα με την έρευνα του NTSB, φωτιά ξέσπασε στον αριστερό κινητήρα καθώς αυτός κινήθηκε «πάνω από την άτρακτο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο έδαφος».

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν φλόγες να ξεπηδούν λίγα δευτερόλεπτα μετά την αποκόλληση, υποδηλώνοντας ότι η πυρκαγιά ίσως οφείλεται στην πρόσκρουση του κινητήρα στο φτερό που ήταν γεμάτο καύσιμα.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης καταθέσεις δύο αυτοπτών μαρτύρων από τον πύργο ελέγχου, οι οποίοι ανέφεραν ότι η ταχύτητα του αεροσκάφους φαινόταν φυσιολογική, ενώ δήλωσαν ότι το αεροπλάνο «πέταξε κανονικά στον ουρανό πριν πάρει μια μικρή κλίση προς τα αριστερά».

New dashcam footage published this afternoon showing a previously unseen angle of yesterday’s horrific crash involving a McDonnell Douglas MD-11 Cargo Plane operated by UPS Airlines, during takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. The death toll… pic.twitter.com/GHOmvH1mp5 — OSINTdefender (@sentdefender) November 6, 2025



Παρότι η διερεύνηση της συντριβής της πτήσης 2976 συνεχίζεται, ειδικοί της αεροπορίας έχουν μοιραστεί ανησυχητικές πληροφορίες για το μοντέλο MD-11.

«Το μοντέλο ήταν ήδη παρωχημένο όταν κυκλοφόρησε — εκτός, φυσικά, για τις μεταφορές φορτίων. Είναι ένα “εργατικό άλογο”», δήλωσε στην USA Today η Mary Schiavo, πρώην γενική επιθεωρήτρια του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο MD-11 που συνετρίβη κατασκευάστηκε το 1991 από τη McDonnell Douglas, η οποία σήμερα ανήκει στην Boeing, και αγοράστηκε από την UPS το 2006.

Στις αρχές του έτους, περισσότερα από 80 MD-11 παρέμεναν ενεργά σε στόλους των FedEx Express, UPS Airlines και Western Global Airlines.

Με πληροφορίες από: Daily Mail