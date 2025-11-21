Τραμπ: Δημοσίευσε ΑΙ βίντεο όπου παίζει ποδόσφαιρο με τον «CR7» στο Οβάλ Γραφείο – «Είναι έξυπνος και κουλ τύπος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τη συνάντησή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, στον Λευκό Οίκο, για να προκαλέσει νέο διαδικτυακό παροξυσμό, δημοσιεύοντας ακόμη και ένα AI βίντεο όπου οι δυο τους παίζουν ποδόσφαιρο μέσα στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ ανέβασε το βίντεο στην πλατφόρμα του, Truth Social, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, γράφοντας: «Ο Ρονάλντο είναι σπουδαίος τύπος. Απόλαυσα πολύ που τον γνώρισα στον Λευκό Οίκο. Πραγματικά έξυπνος και κουλ!».



Το βίντεο, με εμφανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης, τον έδειχνε να παίζει μπάλα μαζί με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ μέσα στο πιο εμβληματικό γραφείο της αμερικανικής προεδρίας, γεγονός που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media.



Η συνάντηση των δύο ανδρών είχε ξεκινήσει το βράδυ της Τρίτης, όταν ο Ρονάλντο εμφανίστηκε σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, κατόπιν πρόσκλησης του Τραμπ.

Ο πέντε φορές νικητής του Champions League και η σύντροφός του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, δείπνησαν μαζί με μερικούς από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματικούς ηγέτες του κόσμου, πριν απαθανατιστούν την επόμενη μέρα να περπατούν με τον Τραμπ στους χώρους της προεδρικής κατοικίας.

Το προεδρικό ζεύγος προσκάλεσε το ζευγάρι στο Οβάλ Γραφείο για να συνεχίσουν τη συζήτηση και να βγάλουν φωτογραφίες, οι οποίες έγιναν αμέσως viral.

Το βράδυ του δείπνου, ο Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια τον Ρονάλντο, εξηγώντας ότι η παρουσία του του χάρισε… επιπλέον πόντους απέναντι στον ποδοσφαιρόφιλο γιο του, Μπάρον.

Σύμφωνα με ειδική αναγνώστρια χειλιών, ο Τραμπ φέρεται να εκμυστηρεύθηκε στον Ρονάλντο για τον 19χρονο γιο του: «Δεν παίζει καθόλου. Είναι κρίμα, πραγματικά. Είναι ένα σπουδαίο άθλημα».

Ο ίδιος ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ευχαρίστησε αργότερα τον Αμερικανό Πρόεδρο με ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας: «Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση και για τη θερμή υποδοχή που μου κάνατε εσείς και η Πρώτη Κυρία, σε εμένα και στη μέλλουσα σύζυγό μου. Ο καθένας από εμάς έχει κάτι ουσιαστικό να προσφέρει, και είμαι έτοιμος να αναλάβω το δικό μου κομμάτι καθώς εμπνέουμε νέες γενιές να χτίσουν ένα μέλλον που θα καθορίζεται από θάρρος, υπευθυνότητα και διαρκή ειρήνη».

Στην ομιλία του την Τρίτη, ο Τραμπ είχε επίσης δηλώσει: «Αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη με τους μεγαλύτερους ηγέτες στον κόσμο – στις επιχειρήσεις, στον αθλητισμό. Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο… Ο Μπάρον τον γνώρισε και νομίζω ότι με σέβεται λίγο περισσότερο τώρα – μόνο και μόνο επειδή σε σύστησα».