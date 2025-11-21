Miss Universe 2025: Η Μεξικανή Φατίμα Μπος στέφθηκε νικήτρια σε έναν διαγωνισμό με εντάσεις και σκάνδαλα

Τη χρονιά που ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος βρέθηκε περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο των καταγγελιών, εντάσεων και εσωτερικών αναταράξεων, η στέψη της Μεξικανής Φατίμα Μπος ως Miss Universe 2025 ήρθε να ολοκληρώσει έναν τελικό, λαμπερό μεν, αλλά βαθιά αμφιλεγόμενο.

Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνισμού, σε μια διοργάνωση που είχε ήδη στιγματιστεί από σκάνδαλα, και όπου η ίδια είχε ξεχωρίσει ως φαβορί έπειτα από ένα επεισόδιο κατά το οποίο δέχθηκε επίπληξη από Ταϊλανδό εκτελεστικό διευθυντή του διαγωνισμού, Nawat Itsaragrisil, σε συνάντηση πριν τα προκριματικά, προκαλώντας την αποχώρηση πολλών διαγωνιζόμενων σε ένδειξη διαμαρτυρίας.



Ο Itsaragrisil απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του μετά τη διαρροή του περιστατικού.

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025



Η 25χρονη, με ανθρωπιστική δράση και εθελοντική προσφορά, στέφθηκε από την περσινή νικήτρια, τη Δανή Βικτόρια Κιέρ Τέλβιγκ.

Esto es por y para ustedes, MÉXICO 🇲🇽 #MissUniverse VIVA MÉXICO ✨ pic.twitter.com/cYXLce7bpn — Fatima Bosch (@fatimaboschfdz) November 21, 2025



Ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος, που συχνά αποκαλείται το «Super Bowl» των καλλιστείων, συγκεντρώνει εκατομμύρια τηλεθεατών ετησίως και οι εκπρόσωποι των χωρών προκύπτουν μέσω τοπικών διαγωνισμών που αδειοδοτούνται από τον οργανισμό Miss Universe.



Δεύτερη αναδείχθηκε η Πραβινάρ Σινγκ από την Ταϊλάνδη, ενώ στην πεντάδα βρέθηκαν επίσης η Στεφανί Αμπασάλι από τη Βενεζουέλα, η Αχτίσα Μανάλο από τις Φιλιππίνες και η Ολίβια Γιασέ από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η φετινή διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στην Ταϊλάνδη, αξιοποίησε τη δυναμική βιομηχανία καλλιστείων της χώρας, με ένα από τα μεγαλύτερα fanbases στην Ασία, μαζί με τις Φιλιππίνες. Συμμετείχαν διαγωνιζόμενες από 120 χώρες, ενώ η Ναντίν Αγιούμπ έγινε η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε τον παλαιστινιακό λαό και έφτασε έως τις 30 φιναλίστ πριν αποκλειστεί.

Η διοργάνωση διήρκεσε τρεις εβδομάδες, με τις διαγωνιζόμενες να ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα για πρόβες και συμμετοχή σε εκδηλώσεις.

Η διαγωνιζόμενη από την Τζαμάικα, Γκαμπριέλ Χένρι, είχε μια σοβαρή πτώση στα προκριματικά της Τετάρτης, και σύμφωνα με βίντεο στα social media μεταφέρθηκε εκτός σκηνής με φορείο.

Miss Universe Jamaica, Dr. Gabrielle Henry, took a terrifying fall during the preliminary competition of the 2025 Miss Universe pageant and had to be removed on a stretcher. 🤯 pic.twitter.com/pIlByzz0EZ — World Wide (@Worl_dwides) November 20, 2025

Στις 18 Νοεμβρίου έγινε γνωστό ότι ένας από τους κριτές, ο Omar Harfouch, παραιτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η Miss Universe Organization σχημάτισε μια «αυτοσχέδια κριτική επιτροπή» που επέλεξε 30 φιναλίστ πριν ακόμη οι συμμετέχουσες από 136 χώρες ανέβουν στη σκηνή για τον προκριματικό γύρο.

Έκτοτε, δύο ακόμη κριτές αποχώρησαν: ο Claude Makélélé και η Princess Camilla di Borbone delle Due Sicilie.

Ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Πουέρτο Ρίκο.