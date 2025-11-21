Miss Universe 2025: Η Μεξικανή Φατίμα Μπος στέφθηκε νικήτρια σε έναν διαγωνισμό με εντάσεις και σκάνδαλα

Enikos Newsroom

lifestyle

Miss Universe 2025: Η Μεξικανή Φατίμα Μπος στέφθηκε νικήτρια σε έναν διαγωνισμό με εντάσεις και σκάνδαλα
Φωτογραφία: AP

Τη χρονιά που ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος βρέθηκε περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο των καταγγελιών, εντάσεων και εσωτερικών αναταράξεων, η στέψη της Μεξικανής Φατίμα Μπος ως Miss Universe 2025 ήρθε να ολοκληρώσει έναν τελικό, λαμπερό μεν, αλλά βαθιά αμφιλεγόμενο.

Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνισμού, σε μια διοργάνωση που είχε ήδη στιγματιστεί από σκάνδαλα, και όπου η ίδια είχε ξεχωρίσει ως φαβορί έπειτα από ένα επεισόδιο κατά το οποίο δέχθηκε επίπληξη από Ταϊλανδό εκτελεστικό διευθυντή του διαγωνισμού, Nawat Itsaragrisil, σε συνάντηση πριν τα προκριματικά, προκαλώντας την αποχώρηση πολλών διαγωνιζόμενων σε ένδειξη διαμαρτυρίας.


Ο Itsaragrisil απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του μετά τη διαρροή του περιστατικού.


Η 25χρονη, με ανθρωπιστική δράση και εθελοντική προσφορά, στέφθηκε από την περσινή νικήτρια, τη Δανή Βικτόρια Κιέρ Τέλβιγκ.


Ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος, που συχνά αποκαλείται το «Super Bowl» των καλλιστείων, συγκεντρώνει εκατομμύρια τηλεθεατών ετησίως και οι εκπρόσωποι των χωρών προκύπτουν μέσω τοπικών διαγωνισμών που αδειοδοτούνται από τον οργανισμό Miss Universe.


Δεύτερη αναδείχθηκε η Πραβινάρ Σινγκ από την Ταϊλάνδη, ενώ στην πεντάδα βρέθηκαν επίσης η Στεφανί Αμπασάλι από τη Βενεζουέλα, η Αχτίσα Μανάλο από τις Φιλιππίνες και η Ολίβια Γιασέ από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η φετινή διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στην Ταϊλάνδη, αξιοποίησε τη δυναμική βιομηχανία καλλιστείων της χώρας, με ένα από τα μεγαλύτερα fanbases στην Ασία, μαζί με τις Φιλιππίνες. Συμμετείχαν διαγωνιζόμενες από 120 χώρες, ενώ η Ναντίν Αγιούμπ έγινε η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε τον παλαιστινιακό λαό και έφτασε έως τις 30 φιναλίστ πριν αποκλειστεί.

Η διοργάνωση διήρκεσε τρεις εβδομάδες, με τις διαγωνιζόμενες να ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα για πρόβες και συμμετοχή σε εκδηλώσεις.

Η διαγωνιζόμενη από την Τζαμάικα, Γκαμπριέλ Χένρι, είχε μια σοβαρή πτώση στα προκριματικά της Τετάρτης, και σύμφωνα με βίντεο στα social media μεταφέρθηκε εκτός σκηνής με φορείο.

Στις 18 Νοεμβρίου έγινε γνωστό ότι ένας από τους κριτές, ο Omar Harfouch, παραιτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η Miss Universe Organization σχημάτισε μια «αυτοσχέδια κριτική επιτροπή» που επέλεξε 30 φιναλίστ πριν ακόμη οι συμμετέχουσες από 136 χώρες ανέβουν στη σκηνή για τον προκριματικό γύρο.

Έκτοτε, δύο ακόμη κριτές αποχώρησαν: ο Claude Makélélé και η Princess Camilla di Borbone delle Due Sicilie.

Ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Πουέρτο Ρίκο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
13:53 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ξέσπασε σε κλάματα η Βικτώρια Καρύδα: «Διαλύθηκα, σταμάτησα να τρώω, έχασα 9 κιλά σε μία εβδομάδα»

Για την απώλεια της μητέρας της αλλά και τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή μίλησε μετ...
11:30 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Φωτεινή Ντεμίρη: «Είναι πολύ σημαντικό όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι»

Η Φωτεινή Ντεμίρη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» με τον Κρατερό ...
10:40 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γλυκερία: «Ενώ τραγουδούσα, πληροφορήθηκα ότι πέθανε ο πατέρας μου – Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου»

Η Γλυκερία μίλησε για τη δύσκολη στιγμή πάνω στη σκηνή που ενημερώθηκε ότι πέθανε ο πατέρας τη...
10:21 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: Στο παρελθόν έχω οδηγήσει και εγώ με 1-2 ποτά – Καλύτερα να με έπιαναν τότε

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε η Μελ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα