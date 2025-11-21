Dua Lipa: «Έπαθε» πλάκα με το Μαρακανά – Δείτε βίντεο

Η Dua Lipa συνεχίζει την ποδοσφαιρική της περιοδεία στα ιστορικά γήπεδα της Λατινικής Αμερικής, απολαμβάνοντας από κοντά κορυφαία ντέρμπι.

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια είχε βρεθεί προ ημερών στο «Μπομπονέρα», παρακολουθώντας το Superclásico μεταξύ της Μπόκα Τζούνιορς και της Ρίβερ Πλέιτ.

Η Dua Lipa βρέθηκε σε άλλο ένα ιστορικό γήπεδο και είδε διά ζώσης ένα ακόμη τεράστιο ντέρμπι. Φιλοξενήθηκε στις εξέδρες του «Μαρακανά» και έδειξε εκστασιασμένη από την ατμόσφαιρα στο Φλουμινένσε – Φλαμένγκο, το οποίο έληξε με σκορ 2 – 1 για τους γηπεδούχους.

Η ίδια το διασκέδασε στο έπακρο, όπως φαίνεται και από τα διάφορα στιγμιότυπα που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

 

