Dua Lipa: «Έπαθε» πλάκα με το Μαρακανά – Δείτε βίντεο

Η Dua Lipa συνεχίζει την ποδοσφαιρική της περιοδεία στα ιστορικά γήπεδα της Λατινικής Αμερικής, απολαμβάνοντας από κοντά κορυφαία ντέρμπι.
Η πασίγνωστη τραγουδίστρια είχε βρεθεί προ ημερών στο «Μπομπονέρα», παρακολουθώντας το Superclásico μεταξύ της Μπόκα Τζούνιορς και της Ρίβερ Πλέιτ.
Η Dua Lipa βρέθηκε σε άλλο ένα ιστορικό γήπεδο και είδε διά ζώσης ένα ακόμη τεράστιο ντέρμπι. Φιλοξενήθηκε στις εξέδρες του «Μαρακανά» και έδειξε εκστασιασμένη από την ατμόσφαιρα στο Φλουμινένσε – Φλαμένγκο, το οποίο έληξε με σκορ 2 – 1 για τους γηπεδούχους.
Η ίδια το διασκέδασε στο έπακρο, όπως φαίνεται και από τα διάφορα στιγμιότυπα που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.
LA CARA LO DICE TODO… Parece que Dua Lipa disfrutó el triunfazo 2-1 de Fluminense en el clásico contra Flamengo en el Maracaná. 🥲⚽🇧🇷
