Βολιβία: Ο πρόεδρος Πας κατήργησε το υπουργείο Δικαιοσύνης

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ροδρίγο Πας
πηγή: EPA/GABRIEL MARQUEZ

Ο πρόεδρος της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, ανακοίνωσε την κατάργηση του υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού αρχικά γνωστοποίησε πως αντικαθιστά τον αρμόδιο υπουργό, καθώς αποκαλύφθηκε παλαιότερη ποινική καταδίκη του που είχε αποκρύψει.

Σε δήλωσή του στον Τύπο στην έδρα της κυβέρνησης ο κ. Πας θύμισε την προεκλογική υπόσχεσή του να καταργήσει το υπουργείο αυτό, διατεινόμενος ότι προηγούμενες κυβερνήσεις της αριστεράς, στην εξουσία ως την ορκωμοσία του την 8η Νοεμβρίου, είχαν εργαλειοποιήσει τον θεσμό ώστε να επιδίδονται, κατ’ αυτόν, σε κατατρεγμούς της αντιπολίτευσης.

«Σήμερα, τηρώ τον λόγο μου (…) το υπουργείο διωγμών τέλειωσε, το υπουργείο αδικίας τέλειωσε, το υπουργείο έκδοσης ετυμηγοριών τέλειωσε», είπε ο κεντροδεξιός νέος πρόεδρος.

Μερικές ώρες νωρίτερα, δημοσιοποιούσε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αντικαθιστούσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Φρέντι Βιντοβίκ, που διόρισε πριν από δυο εβδομάδες, με τον Χόρχε Φρανς Γκαρσία.

Προχθές Τετάρτη το βράδυ, ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο αποκάλυψε πως ο κ. Βιντοβίκ είχε καταδικαστεί το 2015 να εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση και κατά συνέπεια δεν επιτρεπόταν να «ασκεί δημόσιο αξίωμα».

Ο πρώην υπουργός είχε καταδικαστεί για διαφθορά, επειδή προώθησε συμφέροντα περουβιανού επιχειρηματία, πρώην συμβούλου του πρώην προέδρου του Περού Ογιάντα Ουμάλα. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν εξέτισε την ποινή.

Ο κ. Βιντοβίκ ανέλαβε τα καθήκοντά του την επομένη της ορκωμοσίας του προέδρου Πας. Πριν ονομαστεί υπουργός Δικαιοσύνης ήταν προσωπικός δικηγόρος του νέου αντιπροέδρου Έντμαν Λάρα.

Ο Ροδρίγο Πας δεν διευκρίνισε αν και ποια καθήκοντα θα ασκήσει ο Χόρχε Φρανς Γκαρσία αφού καταργηθεί το υπουργείο, ούτε αν θα μεταβιβαστούν σε άλλο σχήμα οι πολλές και διάφορες αρμοδιότητές του.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:26 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Δεν έχει λάβει επισήμως το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – O Ζελένσκι θα μιλήσει με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει ν...
14:57 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Μη οριστικό» το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Αρκετά ανησυχητικό» το χαρακτηρίζει ο επιτελάρχης της καγκελαρίας

Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία...
14:25 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

Έντεκα άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν χθες, μερικά σοβαρά, μετά την επίθεση α...
14:12 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο Νοσοκομείο Βαλουκλή – Στο στόχαστρο γιατρός της Παιδοψυχιατρικής

Από την Εισαγγελία της περιφέρειας του Μακροχωρίου (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα