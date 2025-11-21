Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 1% των ανθρώπων θα βρει τον αριθμό «8» σε 12 δευτερόλεπτα

Enikos Newsroom

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 1% των ανθρώπων θα βρει τον αριθμό «8» σε 12 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς λύτες, χρειάζεστε πολύ καλή παρατηρητικότητα.

Οπτική ψευδαίσθηση: Ελάχιστοι μπορούν να βρουν τη γάτα που είναι κρυμμένη ανάμεσα σε ρακούν – Έχετε 15 δευτερόλεπτα

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε τον αριθμό «9» γραμμένο σε όλες τις στήλες. Κάπου βρίσκεται και ο αριθμός «8». Μπορείτε να τον εντοπίσετε όλους τους σκύλους;

Κοιτάξτε την εικόνα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σαρώστε κάθε σπιθαμή της εικόνας και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχετε 12 δευτερόλεπτα για να βρείτε τον αριθμό «8».

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε αετίσια ματιά θα βρείτε τις 3 κουκουβάγιες σε 7 δευτερόλεπτα

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το γράμμα «Ρ» σε 6 δευτερόλεπτα

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία. Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας. Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική.

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Ο χρόνος σας τελείωσε! Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρουν και τον αριθμό «8». Όσοι δεν τα κατάφεραν μπορούν να δουν τη λύση παρακάτω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
11:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Όσοι είναι πλούσιοι αλλά το κρύβουν, συνήθως εμφανίζουν αυτές τις 8 ανεπαίσθητες συμπεριφορές

Όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που κάνουν επίδειξη του πλούτου τους, τα φανταχτερά αυτοκίνητα, τα ε...
10:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Η ζωή για 3 ζώδια επιτέλους βελτιώνεται – «Το σύμπαν υποστηρίζει τις προσπάθειές σας»

Επιτέλους, η ζωή αρχίζει να γίνεται καλύτερη για 3 ζώδια μετά τις 21 Νοεμβρίου 2025, όταν ο Ήλ...
09:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Η μοιρασιά στη διαθήκη έκανε την οικογένεια άνω – κάτω – «Η γυναίκα μου με κατηγορεί ότι τιμωρώ τον γιο μας»

Η σύνταξη μιας διαθήκης σε αναγκάζει να κοιτάξεις την οικογένειά σου με έναν πρακτικό, άβολο τ...
08:30 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Συνταγή για κεφτέδες σολομού – Ένα γρήγορο και γευστικό γεύμα

Μια απλή συνταγή για κάθε μέρα. Αυτοί οι κεφτέδες σολομού, που ετοιμάζονται σε 30 λεπτά, φτιάχ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα