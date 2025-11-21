Συνταγή για κεφτέδες σολομού – Ένα γρήγορο και γευστικό γεύμα

marinasiskos

timeout

Συνταγή για κροκέτες σολομού. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για κροκέτες σολομού. Φωτογραφία: Pexels

Μια απλή συνταγή για κάθε μέρα. Αυτοί οι κεφτέδες σολομού, που ετοιμάζονται σε 30 λεπτά, φτιάχνονται με κονσερβοποιημένο σολομό και μερικά βασικά υλικά της κουζίνας.

Είναι τέλειοι για ένα εύκολο, γευστικό γεύμα τις καθημερινές!

Υλικά για τη συνταγή

Τα μόνα υποχρεωτικά υλικά είναι ο κονσερβοποιημένος σολομός και τα αυγά. Τα υπόλοιπα υλικά είναι ευέλικτα.

  • Κονσερβοποιημένος σολομός: Χρησιμοποιήστε σολομό χωρίς κόκαλα και δέρμα και στραγγίξτε τον καλά.
  • Μαγιονέζα: Προτιμήστε μαγιονέζα που είναι φτιαγμένη με λάδι αβοκάντο.
  • Μουστάρδα: Χρησιμοποιώ μουστάρδα Dijon (Ντιζόν).
  • Ψιλοκομμένος μαϊντανός: Ο κόλιανδρος είναι μια καλή εναλλακτική.
  • Ελαιόλαδο: Για το τηγάνισμα των κεφτέδων. Μπορείτε να τηγανίσετε  τους κεφτέδες σε ghee (διαυγασμένο βούτυρο).

Εκτέλεση

  • Στραγγίστε καλά τις κονσέρβες σολομού.
  • Βάλτε τον σολομό σε ένα μεγάλο μπολ και διαλύστε τον καλά με ένα πιρούνι σε μικροσκοπικά κομμάτια. Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά (εκτός από το λάδι) και ανακατέψτε καλά.
  • Ανακάτεμα των υλικών.
  • Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα παγωτού 4 κουταλιών της σούπας για να βγάλετε το μείγμα από το μπολ.
  • Μαγειρέψτε τα μπιφτέκια (κεφτέδες) μέχρι να ροδίσουν καλά και να γίνουν τραγανά, περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά.
  • Σερβίρετε αμέσως.

Παραλλαγή: Ψητά μπιφτέκια σολομού

  • Για να ψήσετε τα μπιφτέκια σολομού, καλύψτε ένα ταψί με χαρτί ψησίματος.
  • Μετρήστε ¼ του φλιτζανιού για κάθε μπιφτέκι με μια μεζούρα, πιέζοντας καλά το μείγμα. Τοποθετήστε τα πάνω στο χαρτί ψησίματος και πιέστε τα απαλά για να γίνουν πλακέ.
  • Ψεκάστε τα μπιφτέκια με ελαιόλαδο και ψήστε τα για 10 λεπτά στους περίπου 200°C.
  • Γυρίστε τα από την άλλη πλευρά, ψεκάστε με λίγο ακόμη λάδι και ψήστε για άλλα 10 λεπτά.
  • Αν θέλετε να τα ροδίσετε, αντικαταστήστε το χαρτί ψησίματος με αλουμινόχαρτο και βάλτε τα στο γκριλ, στο μεσαίο ράφι του φούρνου, για 2 λεπτά.
  • Σερβίρετε αμέσως.

