Συνταγή για κεφτέδες σολομού – Ένα γρήγορο και γευστικό γεύμα

Μια απλή συνταγή για κάθε μέρα. Αυτοί οι κεφτέδες σολομού, που ετοιμάζονται σε 30 λεπτά, φτιάχνονται με κονσερβοποιημένο σολομό και μερικά βασικά υλικά της κουζίνας.

Είναι τέλειοι για ένα εύκολο, γευστικό γεύμα τις καθημερινές!

Υλικά για τη συνταγή

Τα μόνα υποχρεωτικά υλικά είναι ο κονσερβοποιημένος σολομός και τα αυγά. Τα υπόλοιπα υλικά είναι ευέλικτα.

Κονσερβοποιημένος σολομός: Χρησιμοποιήστε σολομό χωρίς κόκαλα και δέρμα και στραγγίξτε τον καλά.

Μαγιονέζα: Προτιμήστε μαγιονέζα που είναι φτιαγμένη με λάδι αβοκάντο.

Μουστάρδα: Χρησιμοποιώ μουστάρδα Dijon (Ντιζόν).

Ψιλοκομμένος μαϊντανός: Ο κόλιανδρος είναι μια καλή εναλλακτική.

Ελαιόλαδο: Για το τηγάνισμα των κεφτέδων. Μπορείτε να τηγανίσετε τους κεφτέδες σε ghee (διαυγασμένο βούτυρο).

Εκτέλεση

Στραγγίστε καλά τις κονσέρβες σολομού.

Βάλτε τον σολομό σε ένα μεγάλο μπολ και διαλύστε τον καλά με ένα πιρούνι σε μικροσκοπικά κομμάτια. Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά (εκτός από το λάδι) και ανακατέψτε καλά.

Ανακάτεμα των υλικών.

Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα παγωτού 4 κουταλιών της σούπας για να βγάλετε το μείγμα από το μπολ.

Μαγειρέψτε τα μπιφτέκια (κεφτέδες) μέχρι να ροδίσουν καλά και να γίνουν τραγανά, περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά.

Σερβίρετε αμέσως.

Παραλλαγή: Ψητά μπιφτέκια σολομού