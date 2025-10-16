Συνταγή με 6 υλικά για σολομό της διάσημης σεφ Ίνα Γκάρντεν

Πάντα διστάζουμε στην ιδέα να μαγειρέψουμε ψάρι, ειδικά σολομό. Παρόλο που είναι από τα αγαπημένα μας φαγητά σε εστιατόρια, η ετοιμασία του στο σπίτι μας φαίνεται κάπως δύσκολη. Μέχρι να ανακαλύψετε την αλάνθαστη συνταγή για σολομό από την Bareboot Contessa, Ίνα Γκάρντεν.

Στο βιβλίο της Barefoot Contessa Foolproof, το οποίο είναι best-seller στους New York Times, η Ίνα Γκάρτεν αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της για να φτιάχνουμε εντυπωσιακά πιάτα χωρίς πολύ κόπο. Τι έκανε εντύπωση; Μια συνταγή με 6 υλικά για απλό σολομό και ντοματίνια.

Η προετοιμασία της διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό που μπορεί να γίνει το κύριο πιάτο σε μια τελευταία στιγμή δείπνο. Επιπλέον, απαιτεί μόνο λίγα υλικά, κάνοντάς την ιδανική για το βράδυ.

Πώς να φτιάξετε τη συνταγή για σολομό με 6 υλικά της Ίνα Γκάρτεν

Στο βίντεο, ο δημιουργός που ακολουθεί τη συνταγή λέει ότι αυτή είναι ο «μόνος σωστός τρόπος να φάτε σολομό».
Πράγματι, αφού χρειάζεστε μόνο έξι υλικά και λίγα λεπτά προετοιμασίας.

  • Για να φτιάξετε την «λιωμένη» σάλτσα με τα ντοματίνια, σοτάρετε ψιλοκομμένα κρεμμύδια, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και βούτυρο σε ένα τηγάνι και στη συνέχεια προσθέτετε κομμένα ντοματίνια.
  • Προσθέτετε φρέσκο βασιλικό και ξίδι βαλσάμικο και μετά αφαιρείτε το τηγάνι από τη φωτιά.
  • Αλείφετε τον σολομό με ελαιόλαδο και τον αλατοπιπερώνετε.
  • Τον σοτάρετε σε ένα τηγάνι με κατσαρόλα για περίπου 5 λεπτά και στη συνέχεια τον ψήνετε στον φούρνο.
  • Όταν είναι έτοιμος, βάζετε από πάνω τη σάλτσα με τα ντοματίνια και σερβίρετε.
@sophiezaloom Ina Garten’s salmon with melting cherry tomatoes walked so Emily Mariko’s salmon could run 🍣🍚🍅 #inagartenrecipes #salmonrecipe #easyweeknightmeals ♬ La vie en rose (Cover Edith Piaf) – 田东昱

Συμβουλή

Για να εμπλουτίσετε το πιάτο, προσθέστε ζυμαρικά ή σερβίρετε με ρύζι. Ακόμη, μπορείτε να κάνετε τη συνταγή πιο απλή, μαγειρεύοντας με σολομό σε αλουμινόχαρτο.

Είναι το ιδανικό πιάτο για να κάνετε το τραπέζι σε φίλους. Σε 20 λεπτά, έχετε έτοιμο ένα τέλειο πιάτο.

