Ένας απρόσμενος «επισκέπτης» στο OPEN: Ελάφι έξω από τις εγκαταστάσεις του καναλιού – Δείτε βίντεο

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Ελάφι στις εγκαταστάσεις του OPEN

Μία απρόσμενη «επίσκεψη» στις εγκαταστάσεις του OPEN το μεσημέρι της Τετάρτης. Ένα πανέμορφο ελάφι έφτασε έξω από το κτίριο του καναλιού, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα.

Το ελάφι πέρασε τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου και έφτασε έξω από τις εγκαταστάσεις. Δημοσιογράφοι και τεχνικοί, όταν το αντίκρισαν, το θαύμασαν, αλλά ενημέρωσαν την ANIMA και το δασαρχείο Πεντέλης για το ζώο, καθώς είναι επικίνδυνο να κυκλοφορεί στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελάφι κυκλοφορεί εδώ και περίπου 3 μήνες στην περιοχή, όπως ανέφεραν στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Δείτε το βίντεο του OPEN:

