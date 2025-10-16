Καιρός: Βροχές και καταιγίδες και σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας έως τους 24 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοανατολικά. Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πενθήμερο έντονων καιρικών φαινομένων.

Η ΕΜΥ προβλέπει αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα στα ανατολικά θα εξασθενήσουν, ωστόσο στο Ιόνιο αναμένεται να ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες στις Σποράδες και κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 και το βράδυ 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα φυσούν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στους 19-21 βαθμούς στα βόρεια, 22-23 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα και 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Η πρόγνωση των μετεωρολόγων

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας το προσεχές πενθήμερο, με έντονες βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στα δυτικά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος του Star, εξηγεί πως «το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό κινείται αργά ανατολικά – βορειοανατολικά και θα επηρεάσει τα βορειοδυτικά την Παρασκευή με έντονα φαινόμενα και θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο», ενώ το δεύτερο χαμηλό «θα έρθει από τον κόλπο της Σύρτης και θα αρχίσει να οργανώνεται από την Κυριακή». Όπως τονίζει, αυτά τα καιρικά συστήματα χρειάζονται προσεκτική παρακολούθηση, καθώς η κίνηση και η έντασή τους παρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα, προκαλώντας υψηλά ύψη βροχής.

✍️MIA EIKONA ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ- Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ

✔️Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός) .

✔️Το πρωτο χαμηλό (χάρτης… pic.twitter.com/R2Ko4ySiz5 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 15, 2025

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καντερές σημειώνει ότι «έρχονται και βροχές και Αγιοδημητριάτικο καλοκαιράκι». Όπως επισημαίνει, «μετά από μια εβδομάδα ανομβρίας, νέα διαταραχή από την Κεντρική Μεσόγειο θα δώσει βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα, με εξαίρεση τη νοτιοανατολική, και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα όπου θα σημειωθούν και τοπικές ισχυρές καταιγίδες». Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν το Σάββατο, αλλά νέο χαμηλό από το Λιβυκό Πέλαγος θα φέρει βροχές και καταιγίδες από Κυριακή έως Τρίτη, που θα επηρεάσουν ολόκληρη τη χώρα. Ο ίδιος προσθέτει ότι «οι βροχές θα είναι ποτιστικές και ευεργετικές για τα χωράφια και τα δάση», ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και ως την Εθνική Εορτή, θα επικρατήσουν λιακάδες και θα κάνει την εμφάνισή του το Αγιοδημητριάτικο καλοκαιράκι.

Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάκο καλοκαιράκι Ύστερα από τις αξιόλογες βροχές που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες… Δημοσιεύτηκε από Καντερές Νίκος – Kanteres Nikos στις Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Ο Τάσος Αρνιακός, μετεωρολόγος του ANT1, προβλέπει πως «επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Πέμπτης, με φθινοπωρινές βροχές και καταιγίδες στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές, ενώ ο υδράργυρος θα παραμείνει χαμηλά για την εποχή». Αναφέρει ακόμη ότι «θα υπάρξουν τοπικές νεφώσεις και βροχές πυκνότερες στο Ιόνιο, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν εκεί. Τοπικές βροχές αναμένονται στις Σποράδες και στα ορεινά της Κρήτης, με ανατολικούς ανέμους που θα φτάσουν έως 7 μποφόρ». Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, φτάνοντας στους 18-20 βαθμούς στα βόρεια και 22 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Για την Αττική, προβλέπεται θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πυκνές νεφώσεις και τοπικές βροχές με άνεμους μεταβλητούς 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι η δυτική Ελλάδα θα έχει αξιόλογη συγκομιδή νερού τις επόμενες ημέρες λόγω δύο διαταραχών από τα δυτικά, οι οποίες θα φέρουν πλήθος βροχοπτώσεων κυρίως σε Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Στερεά, Πελοπόννησο και πιθανώς Θεσσαλία. Όπως διευκρινίζει, «η πρώτη διαταραχή θα μας επηρεάσει από Παρασκευή ξημερώματα έως Σάββατο μεσημέρι, ενώ η δεύτερη από Κυριακή μεσημέρι έως Δευτέρα βράδυ», προσθέτοντας ότι «οι άνεμοι δεν θα προκαλέσουν προβλήματα, εκτός από την Παρασκευή στο Ιόνιο όπου θα φτάσουν τα 8 μποφόρ».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν, όμως στο Ιόνιο θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις Σποράδες και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Κρήτη οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βελτίωση το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά και βαθμιαία και στα κεντρικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από αργά το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες όπου τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Εξασθένηση από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4, βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο με πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025