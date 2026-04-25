Ανησυχία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου: Έχουν καταγραφεί 182 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε 8 ημέρες

Στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του «ERT News» μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, που τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου. Μάλιστα, σημείωσε πως μέσα σε λίγες ημέρες έχουν καταγραφεί 182 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

«Δυστυχώς από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει μία ένταση στην ύπαιθρο. Συνήθως, και σε μεγάλο ποσοστό, από αγρότες, γεωργούς, κτηνοτρόφους, οι οποίοι με υπολείμματα καλλιεργειών και κλαδέματα, μπαίνουν σε όλη αυτή την διαδικασία», ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως: «Είχαμε όντως 182 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα από τις 17 Απριλίου μέχρι και σήμερα. Η μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου όλου εστιάζεται στο Νότιο κομμάτι της πατρίδας μας. Κατά τη διάρκεια αυτή είχαμε συλλήψεις αγροτών με αυτόφωρη διαδικασία, όπου επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Η κύρια αιτία είναι από αμέλεια. Ελπίζουμε να μην αυξηθούν τα 26 πρόστιμα και οι εννέα συλλήψεις, διότι όλα αυτά προκύπτουν από δραστηριότητα στην ύπαιθρο».

«Θα πρέπει να κόψουμε τον δρόμο της πυρκαγιάς»

«Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι δεν θα σταματήσει ούτε η αγροτική οικονομία ούτε η αγροτική παραγωγή. Όμως, θα πρέπει όλοι μας να έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας. Όταν φυσάει δυνατός άνεμος να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να καθαρίζουμε γύρω γύρω από εκεί πέρα που έχουμε συσσώρευση κλαδιών και υπολειμμάτων καλλιεργειών, και θα πρέπει να έχουμε και μία ικανή ποσότητα νερού, έτσι ώστε αν μία κάφτρα ξεφύγει και πάει είτε σε άλλο χωράφι, είτε σε χόρτα τα οποία θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα, να μπούμε και εμείς σε αυτή την διαδικασία», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος τόνισε ότι: «Όλοι μας, πολίτες και πολιτεία, θα πρέπει να κόψουμε τον δρόμο της πυρκαγιάς. Πώς κόβεται ο δρόμος της πυρκαγιάς; Όταν ο καθένας από εμάς σε αυτή την ιδιοκτησία που έχει, καθαρίσει τα ξερά χόρτα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει ούτε η περιουσία του γείτονα, και να μην θέσουμε σε κίνδυνο και την ίδια μας τη ζωή. Είναι μία συλλογική προσπάθεια όλων, δεν είναι ευθύνη ενός. Πρέπει όλοι σε αυτό που μας αναλογεί, να αποτυπώσουμε και να θέσουμε το στίγμα, έτσι ώστε να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα».