Ο διάλογος του Μακρόν με τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Κίμων» και το κείμενο που έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών

Τη φρεγάτα “Κίμων” που παρέλαβε η Ελλάδα από τα γαλλικά ναυπηγεία επιθεώρησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν το πρωί του Σαββάτου, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Γάλλος πρόεδρος στη χώρα μας.

Μετά το τέλος της ξενάγησης, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε και στο βιβλίο επισκεπτών της φρεγάτας ένα μακροσκελές κείμενο.

«Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.

Είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.

Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν».

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Γάλλος πρόεδρος συνομίλησε, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον κυβερνήτη της φρεγάτας. Ο Εμανουέλ Μακρόν, τον ρώτησε για το χρονικό διάστημα που παρέμειναν στην Κύπρο, με τον κυβερνήτη να του απαντά «πάνω από 40 ημέρες» και αυτό αποτέλεσε ευκαιρία προκειμένου να διαπιστώσει το πλήρωμα επί του πεδίου τις δυνατότητες της φρεγάτας.