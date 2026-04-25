Ο διάλογος Μητσοτάκη – Μακρόν πριν από τη συνάντησή τους στο Μαξίμου – «Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας» είπε ο Γάλλος πρόεδρος

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Μητσοτάκης Μακρόν

Τον Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε το πρωί του Σαββάτου, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, καλωσήρθατε και πάλι. Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, για τις χθεσινές σας δηλώσεις και για την ομιλία σας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύω ότι άγγιξε πραγματικά τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και κατέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας, οι οποίοι μερικές φορές υπερβαίνουν τις συμφωνίες που υπογράφουμε.

Η επίσκεψή σας έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι αυτό που είπατε χθες, «Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία», είναι ένα αξίωμα προς το οποίο θα εργαστούμε όλοι και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας. Και πάλι, καλώς ήρθατε.

Εμανουέλ Μακρόν: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο. Σας ευχαριστώ όλους σας. Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ με τους Yπουργούς και την αντιπροσωπεία μου.

Θεωρώ ότι, προφανώς, η φιλία και οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι μακραίωνοι αλλά θεωρώ επίσης ότι μετασχηματίζουμε αυτή τη σχέση και από το 2021, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, οικοδομούμε μια νέα ευρεία εταιρική συνεργασία. Είναι όντως μια παγκόσμια και στρατηγική εταιρική σχέση. Θα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, προφανώς, αλλά θα υπογράψουμε και για άλλους τομείς: την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η σχέση είναι σημαντική, τόσο για τη χώρα σας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για τους Ευρωπαίους, αλλά και για αμφότερες τις χώρες μας.

Και θέλω να σας πω ότι με τα λόγια μου χθες εξέφρασα μια αληθινή δέσμευση από τη Γαλλία. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Σας ευχαριστώ.

Χοληστερίνη: Μπορεί να μειωθεί χωρίς φάρμακα; Πόσες εβδομάδες χρειάζονται

ΙΣΑ για Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού: Τα εμβόλια αποτελούν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης

Τα επόμενα βήματα μετά το υπερπλεόνασμα και τους νέους στόχους του προϋπολογισμού

Συντάξεις Μαΐου 2026: Ολοκληρώνονται οι πληρωμές τη Δευτέρα – Ποιοι πάνε… ταμείο

Επιστροφή στο μέλλον: Πώς μια θεωρία για τα λέιζερ της δεκαετίας του 1990 λύνει τα φυσικά αινίγματα του σήμερα

Προειδοποίηση από την Google για κίνδυνο «κατάληψης» του Gmail – Ποιο μήνυμα πρέπει να σβήσετε τώρα
11:49 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Live – Η υπογραφή συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

10:04 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ο διάλογος του Μακρόν με τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Κίμων» και το κείμενο που έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών

Τη φρεγάτα “Κίμων” που παρέλαβε η Ελλάδα από τα γαλλικά ναυπηγεία επιθεώρησαν ο Κυ...
10:04 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Παυλόπουλος: Η παρακμιακή πορεία του Διεθνούς Δικαίου – Αίτια και συνέπειες

Στο 11ο Οικονομικό Forum των Δελφών ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός και Επίτιμος...
09:47 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων»

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»