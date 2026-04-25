Τηλεθέαση (24/4): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή ζώνη της Παρασκευής;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 24 Απριλίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 17,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε το «Super Κατερίνα» με 13,7%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 17,7% 2 Το Πρωινό ANT1 12,4% 3 Super Κατερίνα ALPHA 12,1% 4 Buongiorno MEGA 10,1% 5 10 παντού OPEN 9,3% 6 Breakfast@Star STAR 6,5%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)