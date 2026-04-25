Τηλεθέαση (24/4): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή ζώνη της Παρασκευής;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 24 Απριλίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 17,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε το «Super Κατερίνα» με 13,7%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|17,7%
|2
|Το Πρωινό
|ANT1
|12,4%
|3
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|12,1%
|4
|Buongiorno
|MEGA
|10,1%
|5
|10 παντού
|OPEN
|9,3%
|6
|Breakfast@Star
|STAR
|6,5%
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|13,7%
|2
|Το Πρωινό
|ANT1
|12%
|3
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|11,9%
|4
|Buongiorno
|MEGA
|10,1%
|5
|Breakfast@Star
|STAR
|7,2%
|6
|10 παντού
|OPEN
|4,1%