Τηλεθέαση (24/4): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή ζώνη της Παρασκευής;

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 24 Απριλίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 17,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε το «Super Κατερίνα» με 13,7%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 17,7%
2 Το Πρωινό ANT1 12,4%
3 Super Κατερίνα ALPHA 12,1%
4 Buongiorno MEGA 10,1%
5 10 παντού OPEN 9,3%
6 Breakfast@Star STAR 6,5%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Super Κατερίνα ALPHA 13,7%
2 Το Πρωινό ANT1 12%
3 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 11,9%
4 Buongiorno MEGA 10,1%
5 Breakfast@Star STAR 7,2%
6 10 παντού OPEN 4,1%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

