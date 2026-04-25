Τηλεθέαση (24/4): «Το Σόι Σου» στην κορυφή – Τα ποσοστά για το βράδυ της Παρασκευής

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ της Παρασκευής (24/4).
Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 24,2%, ενώ ακολούθησαν οι «Αθώοι» με 15,5% και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» με 14,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 23,7%, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,6% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» με 10,9%.
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Το Σόι Σου
|ALPHA
|24,2%
|2
|Οι Αθώοι
|MEGA
|15,5%
|3
|Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)
|ALPHA
|14,9%
|4
|Άγιος Παΐσιος (Ε)
|MEGA
|12,6%
|5
|The Floor
|ΣΚΑΪ
|11,1%
|6
|Ελληνική ταινία: Η γυνή να φοβήται τον άνδρα
|STAR
|8,9%
|7
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|ANT1
|8,3%
|8
|Ελληνική ταινία: Βίβα Ρένα
|ANT1
|7,3%
|9
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|OPEN
|5,2%
|10
|Ξένη ταινία: Τζούντι
|OPEN
|2,7%
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Το Σόι Σου
|ALPHA
|23,7%
|2
|Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)
|ALPHA
|15,6%
|3
|Ελληνική ταινία: Η γυνή να φοβήται τον άνδρα
|STAR
|10,9%
|4
|The Floor
|ΣΚΑΪ
|9,6%
|5
|Άγιος Παΐσιος (Ε)
|MEGA
|9,5%
|6
|Οι Αθώοι
|MEGA
|8,2%
|7
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|ANT1
|7,9%
|8
|Ελληνική ταινία: Βίβα Ρένα
|ANT1
|6,9%
|9
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|OPEN
|4,5%
|10
|Ξένη ταινία: Τζούντι
|OPEN
|2,1%