Τηλεθέαση (24/4): «Το Σόι Σου» στην κορυφή – Τα ποσοστά για το βράδυ της Παρασκευής

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ της Παρασκευής (24/4).

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 24,2%, ενώ ακολούθησαν οι «Αθώοι» με 15,5% και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» με 14,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 23,7%, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,6% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» με 10,9%.

Prime Time – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Το Σόι Σου ALPHA 24,2%
2 Οι Αθώοι MEGA 15,5%
3 Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) ALPHA 14,9%
4 Άγιος Παΐσιος (Ε) MEGA 12,6%
5 The Floor ΣΚΑΪ 11,1%
6 Ελληνική ταινία: Η γυνή να φοβήται τον άνδρα STAR 8,9%
7 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος ANT1 8,3%
8 Ελληνική ταινία: Βίβα Ρένα ANT1 7,3%
9 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 5,2%
10 Ξένη ταινία: Τζούντι OPEN 2,7%

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Το Σόι Σου ALPHA 23,7%
2 Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) ALPHA 15,6%
3 Ελληνική ταινία: Η γυνή να φοβήται τον άνδρα STAR 10,9%
4 The Floor ΣΚΑΪ 9,6%
5 Άγιος Παΐσιος (Ε) MEGA 9,5%
6 Οι Αθώοι MEGA 8,2%
7 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος ANT1 7,9%
8 Ελληνική ταινία: Βίβα Ρένα ANT1 6,9%
9 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 4,5%
10 Ξένη ταινία: Τζούντι OPEN 2,1%

