Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

Μαρέβα Μητσοτάκη

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Υπενθυμίζεται πως η σύζυγος του Πρωθυπουργού εισήχθη την Παρασκευή (17/4) στον «Ευαγγελισμό» με έντονο κοιλιακό άλγος και υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σήμερα στις 25.4.2026, η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη, έλαβε εξιτήριο από το Γ.Ν.Α« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη.

