Αλεξανδρούπολη: Άνδρας με μαχαίρι προκάλεσε πανικό στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Λεωφόρο Δημοκρατίας στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, το απόγευμα της Παρασκευής (24/4), όταν εντοπίστηκε άνδρας να κινείται απειλητικά, κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι.

Σύμφωνα με το evros24, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά σε στάση λεωφορείου και πάρκο της περιοχής, όπου βρίσκονταν και ανήλικοι. Δύο άνδρες κινούνταν στο σημείο, με τον έναν να φέρεται να κρατά το αιχμηρό αντικείμενο και να προβαίνει σε απειλητικές κινήσεις.

Περαστικοί που είδαν τι συμβαίνει ειδοποίησαν τις Αρχές.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις Αρχές, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές.