Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 150χλμ/ώρα

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος

Στη Θεσσαλονίκη, ένας 35χρονος οδηγός μηχανής συνελήφθη αργά το βράδυ, καθώς κινούνταν με ταχύτητα που έφτανε τα 150 χλμ./ώρα μέσα στον αστικό ιστό. Ο εντοπισμός του έγινε στη δυτική είσοδο της πόλης, στο ύψος του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού.

Η ταχύτητά του ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 50 χλμ./ώρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο μήνες, καθώς και οι πινακίδες κυκλοφορίας της μηχανής του.

