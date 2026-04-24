Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Ντεραπάρισε αυτοκίνητο, τραυματίστηκε μία γυναίκα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

τροχαίο Θεσσαλονίκη

Σοβαρό τροχαίο με μία τραυματία συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (24/04) στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Το τροχαίο συνέβη προς τη διασταύρωση «Πράσινα Φανάρια» και είχε ως αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να ντεραπάρει και να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και παρέλαβε την γυναίκα για τη μεταφορά της σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα grtimes.gr.

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

