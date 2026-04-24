ΔΣΑ για τη δίκη των Τεμπών: «Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές συμπεριφορές από συγκεκριμένη δικηγόρο»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) με αφορμή την συνέχιση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι «οι λειτουργοί και συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους δικονομικούς κανόνες και τη δεοντολογία και αντίθετες συμπεριφορές, που εκδηλώθηκαν από συγκεκριμένη δικηγόρο, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές» και προσθέτει ότι η δίκη, «πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί Δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο κράτος δικαίου».

Ακόμα, ο ΔΣΑ αναφέρει ότι «το δικαστήριο, το οποίο έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της δίκης, οφείλει να τηρεί το Νόμο, ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου και ουδείς δικαιούται διακριτικής μεταχείρισης».

Παράλληλα, ο ΔΣΑ σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής του, αναφέρει ότι «πέραν, όμως της εξασφάλισης της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, επιβάλλεται να αποφευχθούν συμπεριφορές, εντός ή εκτός της δικαστικής αίθουσας, από παράγοντες ή μη της δίκης, που δημιουργούν συνθήκες έντασης, καθυστερούν την πρόοδο της διαδικασίας και δημιουργούν κινδύνους αποπροσανατολισμού από το κύριο έργο που είναι η αναζήτηση της αλήθειας και μόνο αυτής».

Η ανακοίνωση του ΔΣΑ έχει ως εξής:

«Το Δ.Σ. του ΔΣΑ κατά της συνεδρίασή του της 23/4/2026, αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και τον ορισθέντα δικηγόρο προς υποστήριξη της κατηγορίας και σύμβουλο Θεόδωρο Μαντά, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η τραγωδία των Τεμπών συγκλόνισε την Ελληνική Κοινωνία. Απαίτηση όλων είναι η απόδοση δικαιοσύνης.

Μετά από τρία χρόνια, έφθασε η ώρα της ακροαματικής διαδικασίας, στην οποία οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αλλά και ο Δ.Σ.Α. παρίστανται, όπως και στην προδικασία, προς υποστήριξη της κατηγορίας με σκοπό όχι μόνο την αναζήτηση της αλήθειας αλλά και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν.

Αυτονόητο είναι ότι, για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα πρέπει να υφίστανται οι προϋποθέσεις δίκαιης δίκης.

Δυστυχώς, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας επικράτησαν απαράδεκτες συνθήκες, οι οποίες δεν συνάδουν με το νομικό μας πολιτισμό και δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση δικαιωμάτων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων. Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή βαρύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μετά από άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις της Ολομέλειας, τόσο προς τη Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας, όσο και προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, επήλθαν υλικοτεχνικές βελτιώσεις που επέτρεψαν, κατά την πρώτη μετά από διακοπή δικάσιμο, την πρόοδο της δίκης. Στην επόμενη δικάσιμο δηλώθηκε και η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του Δ.Σ.Α. μαζί με τους υπόλοιπους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι δικαστικές ενώσεις, αλλά και η ηγεσία του Αρείου Πάγου, δεν ένιωσαν την ανάγκη να παρέμβουν για τη βελτίωση των συνθηκών για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης, αλλά η κύρια μέριμνά τους είναι να εκδίδουν αυστηρές ανακοινώσεις με καταγγελτικό περιεχόμενο, στρεφόμενες και κατά των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και των θεσμικών τους οργάνων.

Η αλήθεια είναι ότι επιβάλλεται να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική δυνατότητα παρακολούθησης της δίκης από τους διαδίκους – συγγενείς των θυμάτων και τραυματίες και η απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους καθώς επίσης και η αξιοπρεπής άσκηση του έργου των πληρεξουσίων δικηγόρων, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού τους αλλά και των απαιτήσεων που δημιουργούνται από την ογκώδη δικογραφία.

Πέραν, όμως της εξασφάλισης της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, επιβάλλεται να αποφευχθούν συμπεριφορές, εντός ή εκτός της δικαστικής αίθουσας, από παράγοντες ή μη της δίκης, που δημιουργούν συνθήκες έντασης, καθυστερούν την πρόοδο της διαδικασίας και δημιουργούν κινδύνους αποπροσανατολισμού από το κύριο έργο που είναι η αναζήτηση της αλήθειας και μόνο αυτής.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δεν πρόκειται να εργαλειοποιηθεί ούτε να υποκύψει σε ιδιοτελείς επιδιώξεις ή σκοπιμότητες. Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας.

Οι λειτουργοί και συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους δικονομικούς κανόνες και τη δεοντολογία. Αντίθετες συμπεριφορές, που εκδηλώθηκαν από συγκεκριμένη δικηγόρο, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Επισημαίνουμε δε, ότι το σύνολο των λοιπών πληρεξουσίων δικηγόρων (πλέον των 250) άσκησε τα καθήκοντά του, όπως επιβάλλει ο θεσμικός τους ρόλος και οφείλουμε να εξάρουμε τη στάση αυτή.

Το Δικαστήριο, το οποίο έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της δίκης, οφείλει να τηρεί το Νόμο. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου και ουδείς δικαιούται διακριτικής μεταχείρισης.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μαζί με την Ολομέλεια θα πράξει αυτά που του αναλογούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του θεσμικού του ρόλου συμβάλλοντας στην πρόοδο της δίκης.

Η δίκη πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο Κράτος Δικαίου.

Το οφείλουμε στα θύματα του δυστυχήματος, στους τραυματίες και στους συγγενείς τους, στη Δικαιοσύνη, στην Κοινωνία, στην Ιστορία μας».