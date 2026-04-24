Λεωφόρος Κηφισίας: Αυτοκίνητο μεταφέρει δεκάδες καρέκλες στην οροφή του – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Συνεχίζονται τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Αθήνας.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, ένα επιβατικό αυτοκίνητο κινείται επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, έχοντας στη σχάρα της οροφής δεκάδες καρέκλες γραφείου.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται τουλάχιστον 15 καρέκλες τοποθετημένες στη σχάρα και δεμένες με σχοινιά. Οι καρέκλες φαίνονται καλά ασφαλισμένες, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα σε κάποια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης να μετακινηθούν και να υπάρξει κίνδυνος για άλλους οδηγούς που κινούνται στον δρόμο.

