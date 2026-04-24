Χέγκσεθ: Η Ευρώπη να σταματήσει τα «φανταχτερά συνέδρια» και να μπει σε καράβια για τα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: Reuters
Πηγή: Reuters

Από το Πεντάγωνο, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ευρώπη και η Ασία έχουν «επωφεληθεί από την προστασία μας για δεκαετίες, αλλά η εποχή του τζάμπα τελείωσε», σύμφωνα με το Sky News.

Χέγκσεθ: «Δώρο στον κόσμο» ο πόλεμος κατά του Ιράν – «Τίποτα δεν μπαίνει, τίποτα δεν βγαίνει στο Ορμούζ – Παγκόσμιος ναυτικός αποκλεισμός για το Ιράν»

«Η Αμερική και ο ελεύθερος κόσμος αξίζουν συμμάχους που είναι ικανοί, που είναι πιστοί και που κατανοούν ότι η συμμαχία δεν είναι μονόδρομος. Είναι δρόμος δύο κατευθύνσεων.

Δεν βασιζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά εκείνη χρειάζεται τα Στενά του Ορμούζ πολύ περισσότερο από εμάς, και ίσως θα έπρεπε να αρχίσει να μιλά λιγότερο και να κάνει λιγότερα φανταχτερά συνέδρια στην Ευρώπη και να μπει σε ένα καράβι. Αυτή είναι πολύ περισσότερο δική τους μάχη παρά δική μας», ανέφερε.

Προειδοποίηση για νάρκες και παραβίαση της εκεχειρίας

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει να εξουδετερώσουν την απειλή από ιρανικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή είναι «πολύ πιο περιορισμένη απ’ ό,τι θα ήθελε κανείς».

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια «απερίσκεπτης και ανεύθυνης τοποθέτησης περισσότερων ναρκών» θα αντιμετωπιστεί και συνιστά «παραβίαση της εκεχειρίας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη ημέρα ότι έδωσε εντολή στο αμερικανικό ναυτικό να «πυροβολεί και να σκοτώνει» οποιοδήποτε ιρανικό σκάφος τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Επίθεση στην Ευρώπη για «ασόβαρες προσπάθειες»

Ο Χέγκσεθ επανήλθε στην κριτική του προς την Ευρώπη, όταν ρωτήθηκε για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών και για το αν ευρωπαϊκές χώρες έχουν ζητήσει βοήθεια από τις ΗΠΑ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

«Ξέρω ότι γίνονται πολλές συζητήσεις. Είδατε – θα το έλεγα ένα ανόητο συνέδριο στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, όπου συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν για το ότι θα συζητήσουν, για το αν ίσως κάνουν κάτι κάποια στιγμή όταν τελειώσουν όλα αυτά. Αυτές δεν είναι ακόμη σοβαρές προσπάθειες», δήλωσε.

Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καλωσόριζαν ουσιαστικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας ότι οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κινδύνους ενεργειακής ασφάλειας σε σχέση με τις ΗΠΑ, όσον αφορά τα Στενά.

«Νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι αφύπνισης. Ένα καμπανάκι για τις χώρες σε όλο τον κόσμο. Είτε έχεις δυνατότητες είτε δεν έχεις. Διαφορετικά βρίσκεσαι στο έλεος μιας χώρας όπως το Ιράν και η μόνη χώρα που μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό είναι ο αμερικανικός στρατός», κατέληξε.

