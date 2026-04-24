Χέγκσεθ: «Δώρο στον κόσμο» ο πόλεμος κατά του Ιράν – «Τίποτα δεν μπαίνει, τίποτα δεν βγαίνει στο Ορμούζ – Παγκόσμιος ναυτικός αποκλεισμός για το Ιράν»

Σε μια ενημέρωση από το Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεσεθ, πλαισιωμένος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Νταν Κέιν, παρουσίασε την πρόοδο της επιχείρησης «Επική Οργή» κατά του Ιράν.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα που πληροφορίες θέλουν τον Ιρανό ΥΠΕΞ να μεταβαίνει στο Ισλαμαμπάντ για επαφές με αμερικανική αντιπροσωπεία.

«Ένα δώρο στον κόσμο»

Ο Χέγκεσεθ ξεκίνησε την ομιλία του εξυμνώντας την αμερικανική στρατιωτική ισχύ, τονίζοντας ότι έχει επιφέρει «αποφασιστικά στρατιωτικά αποτελέσματα» στο Ιράν.

Αναφερόμενος στην πολεμική επιχείρηση, δήλωσε: «Είναι μια τολμηρή και επικίνδυνη αποστολή, ένα δώρο στον κόσμο».

Σύμφωνα με τον Χέγκεσεθ, η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, έχοντας «μια ευκαιρία να συνάψει μια συμφωνία, μια καλή συμφωνία, μια σοφή συμφωνία».

«Παγκόσμιος» ναυτικός αποκλεισμός

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος, σύμφωνα με τον Χέγκεσεθ, «γίνεται ισχυρότερος μέρα με τη μέρα».

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο θα ενταχθεί στις επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες, προσθέτοντας: «Το Ναυτικό μας επιβάλλει αυτόν τον αποκλεισμό χωρίς δισταγμό ή απολογία».

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «παγκόσμιο», επικαλούμενος την κατάσχεση δύο ιρανικών πλοίων στον Ινδο-Ειρηνικό που είχαν αποπλεύσει πριν την έναρξη των επιχειρήσεων.

«Κανείς δεν πλέει από τα Στενά του Ορμούζ προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χωρίς την άδεια του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών», υπογράμμισε.

«Προς το καθεστώς στην Τεχεράνη: Ο αποκλεισμός σφίγγει ώρα με την ώρα. Εμείς έχουμε τον έλεγχο. Τίποτα δεν μπαίνει, τίποτα δεν βγαίνει».

Το δίλημμα για το Ιράν: Συμφωνία ή κατάρρευση

Ο Χέγκεσεθ προειδοποίησε ότι το «παράθυρο» για τη διπλωματία δεν θα μείνει ανοιχτό για πολύ, θέτοντας ξεκάθαρους όρους.

«Επιλέξτε σοφά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να εγκαταλείψουν ένα πυρηνικό όπλο με ουσιαστικούς και επαληθεύσιμους τρόπους, ή εναλλακτικά, μπορούν να παρακολουθήσουν την εύθραυστη οικονομική κατάσταση του καθεστώτος τους να καταρρέει υπό την ανηλεή πίεση της αμερικανικής ισχύος».

Επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση Τραμπ ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα, ο υπουργός Άμυνας κατέληξε με νόημα: «Με αυτόν τον αποκλεισμό, το ρολόι δεν είναι με το μέρος τους».