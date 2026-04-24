Λάρισα: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό άνδρα που έπεσε σε φρεάτιο 10 μέτρων – Στο νοσοκομείο ο 56χρονος

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Πυροσβεστική

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 56χρονου, ο οποίος έπεσε μέσα σε φρεάτιο βάθους 10 μέτρων, το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4) στην περιοχή της Λάρισας.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, όταν ο άνδρας έπεσε σε φρεάτιο στην περιοχή του Μηχανολογικού, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 56χρονο, σύμφωνα με το larissanet.

Παρελήφθη τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

