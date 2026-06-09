Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος παραδέχθηκε ότι ετοίμαζε επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα – «Αλλαγή στρατηγικής» από την Χαμάς – ΒΙΝΤΕΟ

Ο 37χρονος Παλαιστίνιος παραδέχθηκε ότι είχε λάβει εκπαίδευση για να εκτελέσει επίθεση σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον κατηγορούμενο ως τρομοκράτη της Χαμάς που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, κάτι το οποίο για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη «συνιστά μία αλλαγή στρατηγικής» της παλαιστινιακής οργάνωσης που ποτέ ως τώρα δεν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εκτός της πατρίδας της. Ο Μ. Χρυσοχοΐδης επίσης απέφυγε να επιβεβαιώσει τα σενάρια ότι ο συλληφθέντας θα προχωρούσε σε επίθεση σε ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο Action 24 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε πως ο 37χρονος «ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα». Αυτό θα αξιολογηθεί από τον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή», ενώ υπογράμμισε πως έχει σημασία η διερεύνηση του «τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πως του την ανέθεσαν, και τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή».

«Η Χαμάς είναι μία 40χρονη παλαιστινιακή, επαναστατική οργάνωση, δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ, όχι στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο και ξαφνικά αυτό συνιστά μία αλλαγή στρατηγικής, και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική είναι μεγάλη απειλή. Φυσικά, υπάρχει δίκτυο», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν ο 37χρονος είχε συνεργούς, ο υπουργούς απάντησε ότι «οι Αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα» και πρόσθεσε ότι «είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος».

«Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά εξαγωγή τρομοκρατίας»

Όπως τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «αυτό που αφορά εμάς άμεσα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα, τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους. Αυτό είναι εφιαλτικό. Εμείς είμαστε μια χωρά τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και απειλητικό. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά εξαγωγή τρομοκρατίας.

Σε ερώτηση αν η Χαμάς δεν έβαζε την Ελλάδα παραδοσιακά στον χάρτη των τρομοκρατικών επιθέσεων ο Υπουργός υπενθύμισε ότι τη δεκαετία του 1980 την ώρα που ήταν κυβέρνηση ο Ανδρέας Παπανδρέου και ενώ ερχόταν ο Αραφάτ στην Ελλάδα οι Παλαιστίνιοι έκαναν φοβερά τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον Αμερικανών κλπ., τα έκαναν στην Ελλάδα, το city of poros κ.α..

«Οι άνθρωποι θέλουν να χτυπήσουν, θέλουν να χτυπήσουν την Ευρώπη γιατί θέλουν να εξάγουν την τρομοκρατία, θέλουν να εξάγουν το πρόβλημά τους, αποφάσισαν να δημιουργήσουν προβλήματα και να πουν είμαστε εδώ και θα σας τινάξουμε στον αέρα γιατί θεωρούμε ότι αδικούμαστε. Η τρομοκρατία ποτέ δεν έχει λογική, μη ψάχνουμε να βρούμε ότι υπάρχει κάποιο αίτιο λογικής πίσω από μία τρομοκρατική πράξη», δήλωσε.

Ο 37χρονος εντοπίστηκε από συνεργασία μυστικών υπηρεσιών και αστυνομίας

Σε ερώτηση για το πώς εντόπισαν τον 37χρονο: «Όλα στηρίχθηκαν σε πληροφορίες, έγιναν οι αναγκαίες επιχειρήσεις πρώτα από την ΕΥΠ και στη συνέχεια από την Αστυνομία, η οποία έκανε την προσαγωγή και τη σύλληψη. Προφανώς, είναι προϊόν που προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες συνεργάζονται και με τις δικές μας υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτρεπτικοί και να μη κινδυνεύουμε από τέτοιες ενέργειες.

Για το σενάριο περί πιθανής τρομοκρατικής επίθεσης σε ένα ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στην Κρήτη, απάντησε «θα κάνω υποθέσεις οι οποίες θα είναι χωρίς κανένα περιεχόμενο».

«Ένας συνηθισμένος άνθρωπος δεν τα κάνει αυτά»

Για το προφίλ του 37χρονου είπε ότι είναι: «ένας κανονικός άνθρωπος, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο και συμπεριφερόταν σαν ένας καθημερινός εργαζόμενος. Από την άλλη πλευρά, έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζυρίχη, από τη Ζυρίχη στο Κατάρ, από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία, από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλ