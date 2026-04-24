Reuters: Σήμερα στο Πακιστάν για συνομιλίες ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

iran
Φωτογραφία: AP

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πρόκειται να μεταβεί την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν.

LIVE: 56η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Κεντρικός άξονας των συνομιλιών είναι η προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Οι δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το Reuters, δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός του ότι ο Ιρανός ΥΠΕΞ θα συνοδεύεται από μια μικρή κυβερνητική αντιπροσωπεία.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, ο Αμπάς Αραγτσί πραγματοποίησε σειρά επαφών με ανώτατους αξιωματούχους του Πακιστάν, με κεντρικό θέμα την κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο του ίδιου διπλωματικού μαραθωνίου, ο Αραγτσί είχε επαφές και με τον Πρόεδρο του Ιράκ.

Ο μεσολαβητικός ρόλος του Πακιστάν

Το Ισλαμαμπάντ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο διαμεσολαβητή, καταβάλλοντας έντονες προσπάθειες να φέρει ξανά τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς αξιωματούχους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παρά τις προσδοκίες, ωστόσο, οι προηγούμενες προγραμματισμένες συνομιλίες δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν, υπογραμμίζοντας το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές.

ΕΟΔΥ: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Ένας νεκρός-Σε επιφυλακή οι αρχές

Ασθενείς με Διαβήτη: Ελάχιστα τα 4 κουτιά ταινιών σακχάρου ετησίως- Δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% – Στα 284,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων

Gemini for Home: Τέλος το «Hey Google» – Τι αλλάζει στον ΑΙ βοηθό
18:26 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Φινλανδία: 11χρονη κατηγορείται ως αρχηγός ανήλικης συμμορίας – «Από θύμα έγινε θύτης» λέει ο πατέρας της

Μια 11χρονη φέρεται να έχει προκαλέσει φόβο στην περιοχή Βουοσάαρι του Ελσίνκι, καθώς, σύμφωνα...
17:53 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Βαρσοβία: Η αστυνομία κατέσχεσε προϊστορικό ξιφίδιο 3.000 ετών σε παζάρι

Η αστυνομία στη Βαρσοβία συνέλαβε έναν 68χρονο έμπορο αντικών με την υποψία ότι εισήγαγε παράν...
16:38 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Αφρική: Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου εκατομμυριούχο κυνηγό σε σαφάρι

Ένας 75χρονος εκατομμυριούχος κυνηγός τροπαίων έχασε τη ζωή του όταν ποδοπατήθηκε από αγέλη ελ...
15:55 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άριστη φυσική κατάστ...
LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»