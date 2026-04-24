Reuters: Σήμερα στο Πακιστάν για συνομιλίες ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πρόκειται να μεταβεί την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Κεντρικός άξονας των συνομιλιών είναι η προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Οι δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το Reuters, δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός του ότι ο Ιρανός ΥΠΕΞ θα συνοδεύεται από μια μικρή κυβερνητική αντιπροσωπεία.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, ο Αμπάς Αραγτσί πραγματοποίησε σειρά επαφών με ανώτατους αξιωματούχους του Πακιστάν, με κεντρικό θέμα την κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο του ίδιου διπλωματικού μαραθωνίου, ο Αραγτσί είχε επαφές και με τον Πρόεδρο του Ιράκ.

Ο μεσολαβητικός ρόλος του Πακιστάν

Το Ισλαμαμπάντ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο διαμεσολαβητή, καταβάλλοντας έντονες προσπάθειες να φέρει ξανά τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς αξιωματούχους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παρά τις προσδοκίες, ωστόσο, οι προηγούμενες προγραμματισμένες συνομιλίες δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν, υπογραμμίζοντας το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές.