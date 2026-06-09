Χαμόγελο του παιδιού: Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Βικτώρια

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει για την εξαφάνιση του 14χρονου Αχμέντ Ζία Τζαμπάρ Κέλ, αφγανικής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Βικτώρια, Αθήνα, στις 5 Ιουνίου 2026. Η οργάνωση δημοσιοποίησε άμεσα τα στοιχεία του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο, καλώντας το κοινό να επικοινωνήσει σε περίπτωση πληροφοριών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξαφανίστηκε στις 5 Ιουνίου 2026, πρωινές ώρες, ο 14χρονος Αχμέντ Ζία Τζαμπάρ Κέλ, αφγανικής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Βικτώρια Αθηνών.
  • Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε τη Δευτέρα (8/6) και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
  • Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» ή την εφαρμογή Missing Alert app.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει ότι Στις 5 Ιουνίου 2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε ο Αχμέντ Ζία (ον.) Τζαμπάρ Κέλ (επ.), 14 ετών, αφγανικής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βικτώριας, στην Αθήνα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε τη Δευτέρα (8/6) και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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