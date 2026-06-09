Χαμόγελο του παιδιού: Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Βικτώρια

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει ότι Στις 5 Ιουνίου 2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε ο Αχμέντ Ζία (ον.) Τζαμπάρ Κέλ (επ.), 14 ετών, αφγανικής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βικτώριας, στην Αθήνα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε τη Δευτέρα (8/6) και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.