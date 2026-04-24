Φλωρίδης για Κοβέσι: Ό,τι έχει ζητήσει, έχει γίνει – Γιατί μίλησε για ένα «μεγάλο φάουλ»

Ο,τι έχει ζητηθεί από την κ. Λάουρα Κοβέσι έχει πραγματοποιηθεί, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN, ενώ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνεργασία που είχε με την Ευρωπαία Εισαγγελέα σε θεσμικό επίπεδο.

Σχετικά με το ζήτημα που αφορά στην ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε τη διαδικασία που ισχύει: «Η Ελλάδα έχει από το 1909, όταν έγινε η επανάσταση του Γουδή και ανέλαβε η κυβέρνηση η Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, θεσμοθέτησε για πρώτη φορά- και ίσως ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη- ότι τα θέματα της υπηρεσιακής εξέλιξης και της υπηρεσιακής κατάστασης των Ελλήνων δικαστών και της Εισαγγελέων, τα επιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Είναι 117 χρόνια. Άρα, λοιπόν, κανένας δικαστικός λειτουργός Έλληνας, δεν μπορεί να τοποθετηθεί, να μετατεθεί, να αποσπαστεί, να προαχθεί, να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον του, εάν δεν επιληφθεί για αυτό το θέμα αποκλειστικά το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Επομένως, όταν πρόκειται ένας Έλληνας δικαστής να είναι κάπου ή να μην είναι κάπου, αυτό, αν δεν εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα».

Όπως είπε, δεν υπάρχει θεσμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος να αποφασίζει για την ανανέωση του εαυτού του. «Ο κορυφαίος θεσμός στον δικαστικό τομέα είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελείται από δικαστές που έρχονται από τις χώρες και τους οποίους προτείνουν οι χώρες. Όταν τελειώσει η εξαετής θητεία τους, δεν ανανεώνεται με τίποτα εάν δεν τους προτείνει η χώρα. Δεύτερον, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Μετέχουν πάλι από τις χώρες. Τελείωσε τώρα η θητεία του Έλληνα που είναι εκεί. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε από την κυβέρνηση να προτείνει αν θα συνεχίσει. Τρίτον, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Έλληνας τραπεζίτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την Ελλάδα αποφασίζεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια με εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επίτροποι δηλαδή, κάθε πέντε χρόνια προτείνονται από τις χώρες. Τι λέει τώρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κανονισμός; Λέει ότι για να διοριστείς εκεί, δηλαδή, να πας για πρώτη φορά, θα πρέπει αυτό να γίνει από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Καθαρά. Άρα, λοιπόν, ό,τι συμβαίνει σ’ όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το θεωρώ λίγο περίεργο να μη συμβαίνει γι’ αυτόν. Τι είναι αυτός ο θεσμός; Το θεμελιώδες είναι ότι ο τρόπος ανανέωσης είναι ο ίδιος τρόπος με τον διορισμό. Η διαδικασία ανανέωσης δεν μπορεί να είναι διαφορετική».

«Είπαν στο Κολέγιο ότι εμείς αποφασίζουμε την ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων. Όταν αυτό ανακοινώθηκε και το είδε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είπε στοπ, αυτό είναι ζήτημα δικό μας. Όπως διορίστηκαν με απόφαση δική μας, έτσι θα αποφασιστεί αν θα παραταθεί η θητεία τους.

Τότε λοιπόν η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξέδωσε ανακοίνωση και έκανε πρόσκληση, γιατί έτσι γίνεται πάντα, στους Έλληνες Εισαγγελείς ποιοι επιθυμούν να αποσπαστούν στις θέσεις αυτές. Τότε, η κυρία Κοβέσι έκανε μια επικοινωνία μαζί μου και μου λέει “εδώ τι έχουμε τώρα”; Της λέω “έχουμε αυτό που η ελληνική δικαιοσύνη κρίνει ότι έχουμε”. Και τι κάνουμε; Λέω, αν θέλετε να είστε συμβατοί με το ελληνικό Σύνταγμα, θα πρέπει να κάνετε αίτημα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου με το οποίο θα ζητάτε να ανανεωθεί η θητεία» είπε, διευκρινίζοντας ότι έχει γίνει σχετικό αίτημα.

«Αν η άποψη είναι ότι εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουν, τότε το αίτημα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο γιατί έγινε;»

«Λοιπόν, έκανε ένα αίτημα γραπτό σε μένα, που ζητεί από μένα να το διαβιβάσω στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με το οποίο λέει ότι ζητεί να ανανεωθεί η θητεία των υπηρετούντων και ταυτόχρονα διεμηνύθη στους τρεις εισαγγελείς των οποίων η θητεία λήγει την 1η Ιουνίου να κάνουν και αυτοί αίτηση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο εάν επιθυμούσαν να ανανεωθεί. Έγιναν λοιπόν αυτά. Άρα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τώρα θα επιληφθεί της αιτήσεως.

Το ερώτημα τώρα όμως είναι το εξής. Αφού έχει ανανεωθεί γιατί έκανε αίτημα; Αν η άποψη είναι ότι εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουν και κανένας άλλος, τότε το αίτημα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο γραπτά γιατί έγινε; Το αίτημα των ίδιων των ενδιαφερομένων γιατί έγινε;» συνέχισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι στο φόρουμ των Δελφών.

«Όταν λοιπόν τέθηκε το ζήτημα από την Ελλάδα, τότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσαρμόστηκε και είπε ότι κάνει αίτημα. Άρα λοιπόν όταν κάνεις αίτημα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει κυριαρχικά τι θα γίνει. Η κυβέρνηση δεν έχει λόγο σε αυτό, 117 χρόνια απαγορεύεται και σωστά. Διότι φανταστείτε οι κυβερνήσεις να μπορούν να παρεμβαίνουν για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο σε όλα αυτά. Όπως δεν είχε για τους διορισμούς τους, έτσι δεν έχει και τώρα».

«Πολύ καλή η συνεργασία με την Κοβέσι»

Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι η κυβέρνηση έχει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια πολύ καλή συνεργασία. «Ό,τι έχει ζητήσει για την υποστήριξη της λειτουργίας του τμήματος εδώ, τα έχουμε κάνει. Προχθές, στη συνάντηση που είχαμε, τα βάλαμε κάτω για να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Και διαπιστώθηκε πως ό,τι ζητήθηκε από την προηγούμενη συνάντηση και εν τω μεταξύ, όλα έχουν ικανοποιηθεί», ανέφερε.

«Έβγαλα πρόσφατα μία απόφαση, με βάση το αίτημα που είχαν, και αύξησα τις θέσεις των Ευρωπαίων εισαγγελέων κατά τρεις. Η Ελλάδα με την αύξηση αυτή, έχει 13. Είναι μακράν η καλύτερη αναλογία στις 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στην Εισαγγελία. Τρεις δεν μετέχουν γιατί δεν την έχουν δεχτεί ως θεσμό. Η Γερμανία που έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό, έχει 18. Και η Ελλάδα με 10 εκατομμύρια έχει 13.

Αυτό το αναγνώρισε. Ό,τι προσωπικό ήθελε το πήρε. Οι αποδοχές του προσωπικού που ζήτησε -και που ζητούσαν να έχουν ένα επιμίσθιο για να μένουν και γιατί έχουν όντως σημαντική δουλειά,-δόθηκαν. Τα πληροφοριακά τους συστήματα είναι εντάξει» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.

«Πριν κανένα μήνα πανηγύρισε η αντιπολίτευση ότι ανακοινώθηκαν τα στοιχεία των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις χώρες και ότι στην Ελλάδα ερευνά υποθέσεις πιθανού αντικειμένου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είπαν λοιπόν “να η χώρα των διεφθαρμένων”. Βγήκαν τα συνολικά στοιχεία του τί διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις 24 χώρες που την αποδέχονται και τα στοιχεία λένε ότι είναι 68 δισ. Άρα, το μερίδιο της Ελλάδας στα διερευνόμενα σκάνδαλα, αληθινά ή όχι, είναι πολύ μικρότερα από την αναλογία της χώρας» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Τι είπε για τα περί «σαλαμοποίησης» των δικογραφιών

Ερωτηθείς εάν έθεσε στη συνάντηση με την Λάουρα Κοβέσι, το θέμα της σαλαμοποίησης των δικογραφιών, απάντησε: «Υπενθύμισα για να μην έχουμε ασάφειες, τη δήλωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, που είπε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θέλουμε ο θεσμός αυτός να πετύχει. Έχουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι υπάρχει θέμα διαρροής των στοιχείων μιας διαδικασίας που είναι μυστική, γιατί πριν από 7 μήνες ή εδώ και 7 μήνες βλέπουμε να δημοσιεύονται ονόματα που τελικά τα είδαμε ότι αυτά ήταν. Η κυρία Κοβέσι είπε ότι δεν είναι από την Εισαγγελία.

Το δεύτερο είναι το ζήτημα της επιτάχυνσης για να εκκαθαρίζονται δικαστικά γρήγορα αυτά. Είπα λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη Βουλή ότι θα πάμε διάταξη με την οποία θα βοηθούμε να επισπευσθεί η δικαστική εκκαθάριση.

Είπε εκεί ότι σε αυτό συμφωνούμε και εμείς και μάλιστα θα συμβάλλουμε με κάποιες ιδέες για νομοθετική ρύθμιση. Και το τρίτο είναι το θέμα ότι έχουμε μία υπόθεση ενδεχομένων παράνομων πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι αδικήματα συνδέονται με αυτές, δηλαδή μία δικογραφία».

«Εγώ είμαι ποινικός δικηγόρος 45 χρόνια. Όταν έχουμε μία υπόθεση έχουμε μία δικογραφία. Δεν έχουμε δέκα δικογραφίες για μία υπόθεση. Για αυτό δεν είπε τίποτα» τόνισε, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει εάν θα ακολουθήσουν και άλλες δικογραφίες και «είναι δικαίωμά τους να έχουν ό,τι θέλουν».

«Στο μείζον θέμα της επιτάχυνσης, θα φέρουμε διάταξη, την επεξεργαστήκαμε ήδη. Υπήρχε μία διάταξη του 2011 η οποία προέβλεπε γρήγορες διαδικασίες όμως είχε ζητήματα εφαρμογής εκεί. Αυτή η διάταξη καταργήθηκε με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Την επαναφέρουμε τώρα όμως πιο λειτουργική και λέμε ότι στα πλημμελήματα, όταν τελειώνει η προδικασία τότε σε τρεις μήνες το αργότερο πρέπει να ορίζεται δίκη. Και στα κακουργήματα που είναι μακρές διαδικασίες, εκεί πάμε να περιορίσουμε τους χρόνους στο μισό, χωρίς να θίγεται η ποιότητα της έρευνας» υπογράμμισε.

Τι είπε για δηλώσεις Ανδρουλάκη – Τσίπρα

Σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά την τοποθέτηση της κ. Κοβέσι, είπε: «Βρισκόμαστε μπροστά στο εξής μόνιμο πρόβλημα που έχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα ή ένα μέρος του, κυρίως. Είναι χαρακτηριστικά ραγιαδισμού αυτά. Θα έρθει ένας ευρωπαίος αξιωματούχος εδώ να μας κάνει ντα. Θα έρθει ένας ευρωπαίος αξιωματούχος να μας εξυγιάνει. Θα έρθει να ρίξει την κυβέρνηση.

Αυτό δείχνει πολιτική φτώχεια. Οι κυβερνήσεις, οι πρωθυπουργοί πέφτουν με έναν τρόπο. Στις εκλογές. Γίνονται εκλογές και πέφτουν. Τώρα, μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη, στο θέμα αυτό υπάρχει εξής διαφορά. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει κάνε εκλογές και εγώ θα σε νικήσω. Ο κ. Τσίπρας λέει να παραιτηθείς, όχι κάνε εκλογές. Να φύγεις γιατί το είπε η Κοβέσι».

Σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης και άλλα στελέχη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, σχολίασε: «Τα κόμματα δεν είναι σταλινικού τύπου. Άρα τα στελέχη για όποιο ζήτημα εμφανίζεται και το οποίο απασχολεί τον κόσμο τοποθετούνται. Όμως όταν δημιουργούνται τέτοια ζητήματα ποιος έρχεται και τα συνθέτει στην κορυφή; Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήρθε κυριαρχικά στη Βουλή και ξεκαθάρισε τα θέματα. Η θέση η δική μου είναι αυτή που εκφράζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να είναι άλλη. Εγώ έχω μια θεσμική ιδιότητα. Πολύ θα ήθελα να μην ήμουν υπουργός για να κάνω σχόλια. Αν δεν ήμουνα υπουργός και ήμουν δικηγόρος, ασφαλώς είχα δικαίωμα να κάνω τα πάντα. Δεν μιλώ για σκοπιμότητες, αλλά ότι θα μπορούσα να κάνω μια αξιολόγηση ως ένας δικηγόρος που ασχολείται 45 χρόνια με την ποινική δικηγορία για το τι είναι αυτές οι υποθέσεις. Ως υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχω δικαίωμα να πω λέξη».

«Δεν αποφασίζει ο Εισαγγελέας τι είναι ποινικό αδίκημα που επιδέχεται καταδίκη, αλλά το δικαστήριο»

«Εδώ, αξιολογούμε ας πούμε, μια πολιτική συμπεριφορά ενός βουλευτή που επιδέχεται κριτική ή εδώ μια τέτοια συμπεριφορά θεωρείται ποινικό αδίκημα; Αυτό είναι το θέμα. Τώρα λοιπόν που έγινε η άρση της ασυλίας και οι βουλευτές θα πουν τις απόψεις τους, θα φανεί πόσες υποθέσεις από αυτές τελικά θα αποκτήσουν τη μορφή κατηγορίας. Δεύτερον, όσες από αυτές πάρουν τη μορφή κατηγορίας και ενσωματωθούν σε κατηγορητήριο, θα πάνε σε ένα δικαστήριο. Ο μόνος θεσμός που μπορεί να αποφασίσει εάν αυτές οι συμπεριφορές συνιστούν ποινικά αδικήματα, είναι τα δικαστήρια, κανένας άλλος και εδώ είναι μεγάλο φάουλ» είπε και διευκρίνισε:

«Διότι δεν αποφασίζει ο Εισαγγελέας τελικά τι είναι ποινικό αδίκημα, δηλαδή ποινικό αδίκημα που να επιδέχεται ποινή, να επιδέχεται καταδίκη. Αυτό το αποφασίζει κυριαρχικά το δικαστήριο. Ο Εισαγγελέας κάνει μια πρόταση κατηγορίας, τίποτε άλλο. Και όχι συλλήβδην οι πολιτικοί δεν δικαιούνται να κάνουν… Τι δεν δικαιούνται να κάνουν; Εγώ για παράδειγμα που έχω ένα θέμα προσωπικό με τη σύνταξή μου, αν πάρω να ρωτήσω τώρα τι γίνεται ρε παιδιά πέντε χρόνια εκεί πέρα, τι θα μου πουν, παρεμβαίνει;»

Όσον αφορά το αν θα ξανασυναντήσει την κ. Κοβέσι, είπε πως η θητεία της τελειώνει το Σεπτέμβριο. «Έχει εκλεγεί ήδη στη θέση της ο Γερμανός, ο κ. Ρίτερ. Δεν ξέρω αν θα ξανάρθει. Η συνεργασία μαζί της σε θεσμικό επίπεδο ήταν άψογη».