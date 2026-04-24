Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στον εισαγγελέα ο 20χρονος δράστης και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Στο Ναυτοδικείο οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04), υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του γιου του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο., μαζί με τον 18χρονο φίλο του και τις δύο κοπέλες που κατηγορούνται για υπόθαλψη.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, φέρεται πως ισχυρίστηκε ενώπιον των Αρχών: «Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, δεν θα το έκανα αυτό. Ζητώ συγγνώμη για αυτό που έκανα. Τσακωθήκαμε και δεν κατάλαβα πώς έγινε».

Ο 18χρονος, που ήταν παρών στο έγκλημα, φέρεται πως ανέφερε στις Αρχές: «Δεν ήξερα ότι είχε μαχαίρι, πήγαμε στο σημείο για να πούμε στον 27χρονο να μην ενοχλεί την κοπέλα του».

Η ανθρωποκτονία αποδίδεται από την αστυνομική έρευνα σε ερωτική αντιζηλία, καθώς ο 27χρονος διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την κοπέλα, αλλά είχαν χωρίσει πριν από λίγο καιρό, κάτι που δεν μπορούσε να ξεπεράσει και επικοινωνούσε μαζί της, ενώ η κοπέλα ήταν με τον 20χρονο ναύτη.