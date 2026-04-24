Αμπελόκηποι: Οι ποινές που επιβλήθηκαν στις 2 κατηγορούμενες στη δίκη για την έκρηξη στο διαμέρισμα

Ολοκληρώθηκε η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, με την έδρα να ανακοινώνει τις ποινές για τις δύο κατηγορούμενες, οι οποίες κρίθηκαν ένοχες.

Υπενθυμίζεται ότι ο λάθος χειρισμός κατά τη συναρμολόγηση βόμβας είχε οδηγήσει στον θάνατο του 36χρονου Κυριάκου Ξυμητήρη και στον βαρύ τραυματισμό της συντρόφου του, η οποία καταδικάστηκε.

Η Μαριάννα Μ., που βρισκόταν στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας την ώρα της έκρηξης, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 19 ετών ενώ η δεύτερη κατηγορούμενη, Δήμητρα Ζ. σε ποινή κάθειρξης 8 ετών.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, οι δύο κατηγορούμενες καταδικάστηκαν κατά περίπτωση για πράξεις που περιλαμβάνουν «εγκληματική οργάνωση», «διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών», «κατοχή εκρηκτικών υλών και όπλων», καθώς και «έκρηξη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας».

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική θέση ότι οι δύο γυναίκες συμμετείχαν ενεργά σε τρομοκρατική οργάνωση, που προετοιμαζόταν για χτύπημα σε κρατική δομή.

Η Εισαγγελέας είχε περιγράψει την περίπτωση ως μια υπόθεση που αφορά έναν σκληρό πυρήνα με στενούς φιλικούς δεσμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το διαμέρισμα των Αμπελοκήπων ως ορμητήριο. Στην αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός είχε χαρακτηρίσει το ακίνητο της οδού Αρκαδίας ως «ιδανικό κρησφύγετο» λόγω της γειτνίασής του με κρίσιμες υποδομές, όπως η ΓΑΔΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι μετά το τέλος της δίκης, επικράτησε ένταση έξω από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, καθώς ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να μετακινήσει τα κιγκλιδώματα και να περάσει στον χώρο μπροστά από την αίθουσα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση κρότου λάμψης, ενώ συγκεντρωμένοι εκσφενδόνισαν μπουκάλια και καφέδες στα ΜΑΤ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών.

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Νωρίτερα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε αθώους τον Νίκο Ρωμανό και άλλους δύο κατηγορούμενους για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, λόγω αμφιβολιών.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο Νίκος Ρωμανός κρίθηκε αθώος καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς αποδείξεις που να τον συνδέουν με τη δράση της οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελέας είχε τονίσει πως ένα μεμονωμένο αποτύπωμα σε μια χρησιμοποιημένη σακούλα απορριμμάτων δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει ενοχή, επισημαίνοντας ότι τέτοια αντικείμενα στον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο συχνά χρησιμοποιούνται επανειλημμένα από πολλά διαφορετικά πρόσωπα.

Μαζί με τον Νίκο Ρωμανό, αθωώθηκαν επίσης ο κατηγορούμενος Α.Κ., του οποίου το αποτύπωμα βρέθηκε στην ίδια σακούλα, καθώς και ο Δ.Π., σύντροφος της μίας εκ των δύο γυναικών που καταδικάστηκαν.