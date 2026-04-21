Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και δύο ακόμη κατηγορουμένων προτείνει η εισαγγελέας

Στην παραδοχή πως η έκρηξη στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων συνδέεται με τη δράση μιας συγκροτημένης οργάνωσης, η οποία είχε ως στόχο απροσδιόριστη κρατική δομή, κατέληξε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Αλεξάνδρα Πίσχοινα.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την ενοχή δύο γυναικών: της Μ. Μ. που ήταν στο διαμέρισμα την ώρα της έκρηξης και της Δ. Ζ. που φέρεται να εμπλέκεται με τα κλειδιά του συγκεκριμένου διαμερίσματος και στην επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες.

Αντίθετα, επικαλούμενη σοβαρότατες αμφιβολίες ως προς την εμπλοκή τους, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και του Α.Κ., αποτυπώματα των οποίων φέρονται να βρέθηκαν σε σακούλα μέσα στο διαμέρισμα. Πρότεινε επίσης την απαλλαγή του Δ.Π., συντρόφου τότε της Δ.Ζ., ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην παραλαβή των κλειδιών του διαμερίσματος.

Εισαγγελική πρόταση για Αμπελόκηπους

Αναφερόμενη ειδικότερα στην περίπτωση του Νίκου Ρωμανού, η εισαγγελέας στάθηκε στα ευρήματα της δακτυλοσκόπησης πάνω σε μια χρησιμοποιημένη σακούλα απορριμμάτων, εντός της οποίας είχε βρεθεί οπλισμός.

Όπως επεσήμανε, το γεγονός ότι στη σακούλα εντοπίστηκαν αποτυπώματα περισσότερων ατόμων, ορισμένα εκ των οποίων παραμένουν αταυτοποίητα, υποδηλώνει πως το αντικείμενο δεν ήταν μιας χρήσεως αλλά είχε χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα. Υπογράμμισε πως δεν είναι λογικό να απαιτούνται πέντε άτομα για την τοποθέτηση όπλων σε μια τσάντα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως μια σακούλα στον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλους σκοπούς, όχι απαραίτητα πολεμικούς.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως οι κατηγορούμενοι για τους οποίους ζήτησε απαλλαγή δεν άλλαξαν τις συνήθειές τους μετά την έκρηξη, ούτε επέδειξαν πανικό ή διάθεση απόκρυψης, γεγονός που αποδυναμώνει τις όποιες ενδείξεις ενοχής.

Στον αντίποδα, η εισαγγελική πρόταση υπήρξε επιβαρυντική για τις δύο πρώτες κατηγορούμενες, για τις οποίες η λειτουργός έκρινε πως στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών μηχανισμών και οπλισμού.

Η εισαγγελέας περιέγραψε τη στενή φιλική σχέση που συνέδεε τις κατηγορούμενες με τον Κυριάκο Ξυμητήρη —ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την έκρηξη— σημειώνοντας πως οι δεσμοί αυτοί σφυρηλατήθηκαν στο Βερολίνο το 2018 και συνεχίστηκαν στην Αθήνα, εντός ενός πλαισίου αποδοχής του ένοπλου αγώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιλογή του διαμερίσματος, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «ιδανικό κρησφύγετο» λόγω της εγγύτητάς του σε καίριες κρατικές υποδομές, όπως το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων, η ΓΑΔΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η εισαγγελέας απέρριψε τους ισχυρισμούς περί φιλοξενίας τρίτων προσώπων και κατέληξε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για μια πολυπρόσωπη ομάδα, η δράση της οποίας φαίνεται να ξεπερνά τα πρόσωπα που κάθονται στο εδώλιο, βασίζοντας την εκτίμηση αυτή και στον εντοπισμό «ορφανών» τηλεφωνικών συνδέσεων στην κατοχή του θανόντος.