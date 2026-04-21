Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ «θα χάσει το κεφάλι του» – «Ο Λίβανος θα γίνει Γάζα»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ισραέλ Κατζ Ισραήλ
Φωτογραφία: Reuters

Σε μια εξαιρετικά σκληρή ομιλία από το Όρος Χερτζλ, κατά την ετήσια τελετή μνήμης για τους πεσόντες στρατιώτες, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας της Χεζμπολάχ.

Ο Κατζ προειδοποίησε τη σιιτική κοινότητα του Λιβάνου ότι θα υποστεί απώλεια εδαφών και περιουσιών, παραλληλίζοντας την επερχόμενη καταστροφή με εκείνη στις πόλεις Ράφα και Μπέιτ Χανούν της Γάζας.

Αναφερόμενος στον ηγέτη της οργάνωσης, ο Ισραηλινός ΥΠΑΜ ήταν κατηγορηματικός.

«Ο Νασράλα κατέστρεψε τη σιιτική κοινότητα στον Λίβανο και ο Ναΐμ Κασέμ θα την καταστρέψει και θα πληρώσει με την απώλεια σπιτιών και εδαφών —ακριβώς όπως έκανε η Χαμάς στη Ράφα και το Μπέιτ Χανούν στη Γάζα— μέχρι να πληρώσει και ο ίδιος με την απώλεια του κεφαλιού του», προειδοποίησε.

Ο Κατζ τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν λάβει σαφείς εντολές να μην επιδείξουν καμία αυτοσυγκράτηση, παρά την ισχύουσα εκεχειρία, εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε απειλή.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ διατάξαμε τις IDF να ενεργήσουν με ισχύ, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, προκειμένου να υπερασπιστεί τους στρατιώτες μας στον Λίβανο έναντι κάθε απειλής», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ο στόχος του Ισραήλ παραμένει η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων του βορρά, δεσμευόμενος για στρατιωτική δράση ακόμη και βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

«Το καθήκον μας προς τους κατοίκους του βορρά παραμένει σαφές και κατηγορηματικό: να φέρουμε την ασφάλεια».

Με πληροφορίες από: Times of Israel, Haaretz

