Το γκρουπ των 11 βουλευτών στο WhatsApp

Ένα γκρουπ -με μεγάλο ομολογουμένως ενδιαφέρον- έχει φτιαχτεί στο WhatsApp, καθώς στην ομάδα συμμετέχουν οι έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την στήλη “Θεωρείο” της Καθημερινής, κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, έλεγαν σε συνομιλητές τους ότι οι διάλογοι είναι αρκετά σκληροί, καθώς οι βουλευτές νιώθουν πως έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια χωρίς να έχουν την ευθύνη για όσα τους καταλογίζονται.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ένας εκ των 11 που το όνομά του θα τεθεί σε ψηφοφορία για άρση ασυλίας κάνει κινητοποίηση στους συναδέλφους του βουλευτές και τους ζητάει να μην ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του. Δεν αντιλαμβάνεται πως αυτό είναι «ενοχοποιητικό» στοιχείο για τους υπολοίπους, καθώς εάν περάσει η άρση για όλους πλην ενός, είναι σαν οι βουλευτές να αποφάσισαν πως μόνο αυτός είναι αθώος. Η λογική φαίνεται πως δεν έχει πέραση τελευταία στη Ν.Δ., σχολιάζει η στήλη.

Την Τετάρτη από την Ολομέλεια η απόφαση για τις άρσεις ασυλίας

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, η Επιτροπή Δεοντολογίας διατύπωσε ομόφωνη εισήγηση προς την Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των δύο βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, σχετικά με την δικογραφία που αφορά παρεμβάσεις τους για επιδοτήσεις παραγωγών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βουλευτές της ΝΔ, νωρίτερα, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, είχαν ζητήσει από την Επιτροπή να αρθεί η ασυλία τους.

Η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τους δύο βουλευτές θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για την οριστική απόφαση την Τετάρτη, μαζί με τις άλλες υποθέσεις των 11 «γαλάζιων» βουλευτών, που η Επιτροπή, επίσης αποφάσισε να εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας τους, όπως και οι ίδιοι ζήτησαν εξάλλου.