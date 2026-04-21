Ιταλία: Νεκρός 25χρονος στην Παβία – Δέχθηκε επίθεση έπειτα από καβγά για ένα κομμάτι πίτσα

Ένας 16χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε στον λαιμό και σκότωσε τον 25χρονο Gabriele Vaccaro στην Παβία της Ιταλίας τη νύχτα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής.

Ο ανήλικος, αιγυπτιακής καταγωγής, συνελήφθη έπειτα από μακρά ανάκριση στο αρχηγείο της αστυνομίας της Παβίας και μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Beccaria στο Μιλάνο. Κατηγορείται για φόνο, ενώ οι τέσσερις νεαροί που ήταν μαζί του, συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμη ανηλίκου, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μη παροχή βοήθειας στο θύμα.

Η έρευνα συνεχίζεται για την αναπαράσταση των γεγονότων και τον προσδιορισμό των ρόλων των άλλων νεαρών που ήταν παρόντες τη στιγμή της επίθεσης, αλλά έχει ήδη ταυτοποιήσει τον 16χρονο ως τον δράστη, χάρη σε μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί και εικόνες από κάμερες παρακολούθησης στην περιοχή.

Το αίτημα για ένα κομμάτι πίτσα

Οι έρευνες επιβεβαίωσαν ότι η θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε έπειτα από έναν καβγά για «ασήμαντα ζητήματα» και συγκεκριμένα όπως αναφέρει η La Stampa για ένα κομμάτι πίτσα.

Ο Βακάρο, με καταγωγή από τη Φαβάρα στην επαρχία Αγκριτζέντο, εργαζόταν στην Παβία για επτά μήνες και σταμάτησε σε μια πιτσαρία πριν φτάσει στο πάρκινγκ στην περιοχή Καττανέο. Ο 25χρονος, μαζί με τους δύο φίλους του, αγόρασαν μια πίτσα. Ωστόσο, φτάνοντας στο πάρκινγκ, συνάντησαν την ομάδα πέντε άλλων νεαρών με τους οποίους καβγάδισαν. Εκεί, γύρω στις 3:30 π.μ., ο 16χρονος έβγαλε ένα κατσαβίδι ή ένα σουβλί από την τσέπη του, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Γκαμπριέλε.

Ένας από τους φίλους του, ο οποίος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Σαν Ματέο, τραυματίστηκε επίσης.

Η πόλη σε κατάσταση σοκ

«Σοκαρίστηκα από την απώλεια ενός 25χρονου άνδρα και μπορώ μόνο να φανταστώ τη θλίψη των γονιών του», σχολίασε ο δήμαρχος Μικέλε Λίσια.

«Η αστυνομία θα διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες. Πρόκειται για μια μεγάλη τραγωδία για την πόλη». Ο επίσκοπος Κοράντο Σανγκουινέτι μίλησε επίσης «εκ μέρους ολόκληρης της εκκλησιαστικής και αστικής κοινότητας, είμαι συγκλονισμένος από μια τέτοια παράλογη βία που έχει διαλύσει τη ζωή ενός νεαρού άνδρα, ενός γιου σικελικής γης, που είχε έρθει στην Παβία όπου είχε ήδη εργαστεί και είχε ενσωματωθεί πλήρως».