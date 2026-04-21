Τουρκία: Αξιωματούχος έγινε meme για το… «μεγαλοπρεπές» μουστάκι του – Χαμός στα social media

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Orhan Avcı

Ένας φαινομενικά συνηθισμένος πολιτικός διορισμός στην επαρχία Μπινγκιόλ της Τουρκίας, μετατράπηκε σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ορχάν Αβτζί, ο οποίος διορίστηκε πρόεδρος της περιφέρειας Καρλίοβα για το κόμμα «Huzur» (Κόμμα Ειρήνης), κατάφερε να επισκιάσει την πολιτική είδηση με την εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Το Huzur, λειτουργώντας υπό το σύνθημα «Ένας νέος λόγος, μια νέα φωνή», στοχεύει στην ενίσχυση της ενότητας και της αλληλεγγύης στην τουρκο-κουρδική περιοχή, δίνοντας έμφαση σε κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα.

Ωστόσο, η επίσημη φωτογραφία από την τελετή διορισμού του δίπλα στον πρόεδρο της επαρχίας, Σαΐτ Μοτσού, ήταν αυτή που πυροδότησε το διαδίκτυο να σχολιάσει το μουστάκι του Αβτζί, εξαιτίας του μεγέθους του.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε ταχύτατα, με τους χρήστες να επιστρατεύουν το χιούμορ τους για να σχολιάσουν το «φαινόμενο».

Μεταξύ των πιο εύστοχων σχολίων ήταν τα εξής:

  • «Ένα μεγαλοπρεπές μουστάκι…»
  • «Πρέπει να ασφαλίσει αυτό το μουστάκι το συντομότερο δυνατό»
  • «Έπιασε πουλί με το στόμα του»
  • «Αδελφέ, το δανείστηκες το μουστάκι από τον δήμο;»
  • «Έχει εμφανιστεί ένα ολόκληρο πρόσωπο πίω απ’ το μουστάκι του ανθρώπου»
  • «Ζωγράφισαν ένα πρόσωπο πάνω στο μουστάκι του, πήραν τα μαλλιά από το κεφάλι και τα έβαλαν στο πάνω χείλος»


Με πληροφορίες από: Haberler, Bild

