Τουρκία: Αξιωματούχος έγινε meme για το… «μεγαλοπρεπές» μουστάκι του – Χαμός στα social media

Ένας φαινομενικά συνηθισμένος πολιτικός διορισμός στην επαρχία Μπινγκιόλ της Τουρκίας, μετατράπηκε σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ορχάν Αβτζί, ο οποίος διορίστηκε πρόεδρος της περιφέρειας Καρλίοβα για το κόμμα «Huzur» (Κόμμα Ειρήνης), κατάφερε να επισκιάσει την πολιτική είδηση με την εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Το Huzur, λειτουργώντας υπό το σύνθημα «Ένας νέος λόγος, μια νέα φωνή», στοχεύει στην ενίσχυση της ενότητας και της αλληλεγγύης στην τουρκο-κουρδική περιοχή, δίνοντας έμφαση σε κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα.

Ωστόσο, η επίσημη φωτογραφία από την τελετή διορισμού του δίπλα στον πρόεδρο της επαρχίας, Σαΐτ Μοτσού, ήταν αυτή που πυροδότησε το διαδίκτυο να σχολιάσει το μουστάκι του Αβτζί, εξαιτίας του μεγέθους του.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε ταχύτατα, με τους χρήστες να επιστρατεύουν το χιούμορ τους για να σχολιάσουν το «φαινόμενο».

Μεταξύ των πιο εύστοχων σχολίων ήταν τα εξής:

«Ένα μεγαλοπρεπές μουστάκι…»

«Πρέπει να ασφαλίσει αυτό το μουστάκι το συντομότερο δυνατό»

«Έπιασε πουλί με το στόμα του»

«Αδελφέ, το δανείστηκες το μουστάκι από τον δήμο;»

«Έχει εμφανιστεί ένα ολόκληρο πρόσωπο πίω απ’ το μουστάκι του ανθρώπου»

«Ζωγράφισαν ένα πρόσωπο πάνω στο μουστάκι του, πήραν τα μαλλιά από το κεφάλι και τα έβαλαν στο πάνω χείλος»

🇹🇷 A Turkish official has become a social media sensation Orhan Avcı gained fame after news of his appointment as head of the district branch of the “Huzur” Party. However, people ended up discussing not so much the appointment itself as his photo. “There’s a face on his… pic.twitter.com/SVY8CSspUq — NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2026

Huzur Partisi Karlıova İlçe Teşkilatı’nın başına getirilen Orhan Avcı, bıyıklarıyla gündem olan ikinci isim oldu. pic.twitter.com/pD9mXLR8dE — MHA Yeni Sayfa (@mhahaber_) April 14, 2026



Με πληροφορίες από: Haberler, Bild