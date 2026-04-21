Τηλεθέαση (20/4): Οι σειρές που ξεχώρισαν στην prime time

Η prime time κινήθηκε σε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, με τον Alpha να κυριαρχεί στο δυναμικό κοινό, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις. Η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρέθηκε στην κορυφή με 21,6%, ενώ ακολούθησαν τα «Άγιος έρωτας» και «Να μ’ αγαπάς». Στη συνέχεια, το «MasterChef» διατήρησε σταθερή παρουσία, ενώ αξιόλογες επιδόσεις σημείωσαν και οι παραγωγές των ANT1 και MEGA.

Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά στην πρώτη θέση με 24,4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε ευρύτερο κοινό. Ισχυρή παρουσία καταγράφουν επίσης οι σειρές του MEGA, όπως «Η γη της ελιάς» και «Μια νύχτα μόνο», ενώ ο ανταγωνισμός παραμένει μοιρασμένος μεταξύ των μεγάλων καναλιών.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Μπαμπά σ’ αγαπώ Alpha 21,6 2 Άγιος έρωτας Alpha 16,3 3 Να μ’ αγαπάς Alpha 14,8 4 MasterChef Star 13,8 5 Σούπερ ήρωες ANT1 11,5 6 Μια νύχτα μόνο MEGA 10,7 7 Έχω παιδιά MEGA 8,6 8 Survivor ΣΚΑΪ 8,6 9 Η γη της ελιάς MEGA 7,9 10 Grand Hotel ANT1 7,6 11 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 5,8 12 Ξένη ταινία – Ο ξένος OPEN 3,6

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)