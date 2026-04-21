Τηλεθέαση (20/4): Οι σειρές που ξεχώρισαν στην prime time

Η prime time κινήθηκε σε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, με τον Alpha να κυριαρχεί στο δυναμικό κοινό, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις. Η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρέθηκε στην κορυφή με 21,6%, ενώ ακολούθησαν τα «Άγιος έρωτας» και «Να μ’ αγαπάς». Στη συνέχεια, το «MasterChef» διατήρησε σταθερή παρουσία, ενώ αξιόλογες επιδόσεις σημείωσαν και οι παραγωγές των ANT1 και MEGA.
Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά στην πρώτη θέση με 24,4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε ευρύτερο κοινό. Ισχυρή παρουσία καταγράφουν επίσης οι σειρές του MEGA, όπως «Η γη της ελιάς» και «Μια νύχτα μόνο», ενώ ο ανταγωνισμός παραμένει μοιρασμένος μεταξύ των μεγάλων καναλιών.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|Alpha
|21,6
|2
|Άγιος έρωτας
|Alpha
|16,3
|3
|Να μ’ αγαπάς
|Alpha
|14,8
|4
|MasterChef
|Star
|13,8
|5
|Σούπερ ήρωες
|ANT1
|11,5
|6
|Μια νύχτα μόνο
|MEGA
|10,7
|7
|Έχω παιδιά
|MEGA
|8,6
|8
|Survivor
|ΣΚΑΪ
|8,6
|9
|Η γη της ελιάς
|MEGA
|7,9
|10
|Grand Hotel
|ANT1
|7,6
|11
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|OPEN
|5,8
|12
|Ξένη ταινία – Ο ξένος
|OPEN
|3,6
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Να μ’ αγαπάς
|Alpha
|24,4
|2
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|Alpha
|20,4
|3
|Άγιος έρωτας
|Alpha
|16,5
|4
|Η γη της ελιάς
|MEGA
|15,4
|5
|Μια νύχτα μόνο
|MEGA
|15,2
|6
|Grand Hotel
|ANT1
|13,0
|7
|Σούπερ ήρωες
|ANT1
|10,7
|8
|MasterChef
|Star
|10,4
|9
|Survivor
|ΣΚΑΪ
|9,1
|10
|Έχω παιδιά
|MEGA
|7,4
|11
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|OPEN
|3,8
|12
|Ξένη ταινία – Ο ξένος
|OPEN
|3,3