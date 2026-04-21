Τηλεθέαση (20/4): Οι σειρές που ξεχώρισαν στην prime time

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Μπαμπά, σ ’αγαπώ

Η prime time κινήθηκε σε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, με τον Alpha να κυριαρχεί στο δυναμικό κοινό, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις. Η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρέθηκε στην κορυφή με 21,6%, ενώ ακολούθησαν τα «Άγιος έρωτας» και «Να μ’ αγαπάς». Στη συνέχεια, το «MasterChef» διατήρησε σταθερή παρουσία, ενώ αξιόλογες επιδόσεις σημείωσαν και οι παραγωγές των ANT1 και MEGA.

Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά στην πρώτη θέση με 24,4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε ευρύτερο κοινό. Ισχυρή παρουσία καταγράφουν επίσης οι σειρές του MEGA, όπως «Η γη της ελιάς» και «Μια νύχτα μόνο», ενώ ο ανταγωνισμός παραμένει μοιρασμένος μεταξύ των μεγάλων καναλιών.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Μπαμπά σ’ αγαπώ Alpha 21,6
2 Άγιος έρωτας Alpha 16,3
3 Να μ’ αγαπάς Alpha 14,8
4 MasterChef Star 13,8
5 Σούπερ ήρωες ANT1 11,5
6 Μια νύχτα μόνο MEGA 10,7
7 Έχω παιδιά MEGA 8,6
8 Survivor ΣΚΑΪ 8,6
9 Η γη της ελιάς MEGA 7,9
10 Grand Hotel ANT1 7,6
11 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 5,8
12 Ξένη ταινία – Ο ξένος OPEN 3,6

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Να μ’ αγαπάς Alpha 24,4
2 Μπαμπά σ’ αγαπώ Alpha 20,4
3 Άγιος έρωτας Alpha 16,5
4 Η γη της ελιάς MEGA 15,4
5 Μια νύχτα μόνο MEGA 15,2
6 Grand Hotel ANT1 13,0
7 Σούπερ ήρωες ANT1 10,7
8 MasterChef Star 10,4
9 Survivor ΣΚΑΪ 9,1
10 Έχω παιδιά MEGA 7,4
11 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 3,8
12 Ξένη ταινία – Ο ξένος OPEN 3,3

 

