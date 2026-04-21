Τζον Τέρνους: Ποιος είναι ο νέος CEO της Apple που διαδέχεται τον Τιμ Κουκ – Η φιλοσοφία της «ταπεινότητας» στην κούρσα του AI

Έπειτα από 15 χρόνια στο τιμόνι της Apple, ο Τιμ Κουκ παραδίδει τη σκυτάλη του CEO στον Τζον Τέρνους, μέχρι σήμερα Ανώτερο Αντιπρόεδρο Μηχανικής Υλικού (Hardware Engineering).

Από την 1η Σεπτεμβρίου, ο Τέρνους θα ηγηθεί μιας από τις πολυτιμότερες εταιρείες παγκοσμίως, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κορυφώνεται.

Μια ζωή στην Apple

Ο 51χρονος Τέρνους έχει περάσει τη μισή του ζωή στην Apple (περίπου 25 χρόνια).

Εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων το 2001 -ήταν μόλις η δεύτερη δουλειά του μετά το κολέγιο- και αναρριχήθηκε σταδιακά στην ιεραρχία.

Η πρώτη του δουλειά ήταν στην εταιρεία εικονικής πραγματικότητας Virtual Research Systems.

Το 2013 έγινε Αντιπρόεδρος Μηχανικής Υλικού και το 2021 εντάχθηκε στην εκτελεστική ομάδα της εταιρείας, ως Ανώτερος Αντιπρόεδρος.

Πριν από την Apple, εργάστηκε ως μηχανολόγος μηχανικός, ενώ είναι απόφοιτος Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Είναι 15 χρόνια νεότερος από τον Κουκ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Apple αναζητούσε έναν ηγέτη με μακρύ ορίζοντα. Άλλωστε, η εταιρεία είχε μόλις δύο CEOs μέσα στον 21ο αιώνα, στοιχείο που καταδεικνύει τη σημασία της συνέχειας.

Είναι αξιοσημείωτο πως ο Τέρνους αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στην ίδια ηλικία που είχε ο Τιμ Κουκ όταν διαδέχθηκε τον Στιβ Τζομπς το 2011.

Η φιλοσοφία της «ταπεινότητας»

Παρά την επιτυχημένη πορεία του, ο Τέρνους παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα κοινωνικά δίκτυα – δεν έχει ούτε λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ.

Στην ομιλία αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια το 2024, περιέγραψε τη νοοτροπία του: «Πάντα να υποθέτετε ότι είστε εξίσου έξυπνοι με οποιονδήποτε άλλον στο δωμάτιο, αλλά ποτέ μην υποθέτετε ότι γνωρίζετε όσα γνωρίζουν εκείνοι. Με αυτή τη νοοτροπία, θα βρείτε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε για να προχωρήσετε μπροστά, αλλά το πιο σημαντικό, την ταπεινότητα να κάνετε ερωτήσεις».

Η αναφορά του στην «ταπεινότητα» ξεχωρίζει σε έναν τεχνολογικό χώρο όπου κυριαρχούν συχνά ισχυρές προσωπικότητες.

Η κληρονομιά του Στιβ Τζομπς και το hardware

Ο Τέρνους έχει επιβλέψει μερικά από τα πιο κρίσιμα στοιχήματα της Apple: από το iPhone και το iPad μέχρι το Apple Watch, τα AirPods και το Vision Pro.

Ήταν επίσης καθοριστικός στη μετάβαση από τους επεξεργαστές Intel στο «Apple silicon».

Αναπολώντας τον Στιβ Τζομπς, ο Τέρνους στάθηκε στην εμμονή του ιδρυτή της Apple με τη λεπτομέρεια και τη δεξιοτεχνία, περιγράφοντας μια στιγμή που ο Τζομπς παρατηρούσε το πίσω μέρος ενός επίπλου.

«[Ο Τζομπς] μετακινούσε ένα έπιπλο, μια συρταριέρα, την απομάκρυνε από τον τοίχο, κοίταξε την πλάτη της και απλώς συλλογιζόταν ότι ο ξυλουργός που την έφτιαξε, την είχε κάνει όμορφη. Είχε τελειώσει το πίσω μέρος το ίδιο όμορφα με το υπόλοιπο, παρόλο που κανείς δεν επρόκειτο να το δει, σωστά; Και το σκέφτομαι αυτό συνέχεια, γιατί νομίζω ότι αντιπροσωπεύει τέλεια αυτό που κάνουμε εδώ».

Το στοίχημα του AI και του MacBook Neo

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον νέο CEO θα είναι να καλύψει το χαμένο έδαφος στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, πρόσφατα ενεπλάκη στην παραγωγή του MacBook Neo, ενός πιο προσιτού laptop που χρησιμοποιεί τσιπ iPhone για τη μείωση του κόστους χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα.

«Ποτέ δεν θέλουμε να κυκλοφορούμε σκουπίδια. Θέλουμε να διαθέτουμε σπουδαία προϊόντα που έχουν αυτή την εμπειρία Apple, αυτή την ποιότητα Apple. Για να το πετύχουμε αυτό με το Neo, απαιτήθηκε η κατασκευή κάτι εντελώς νέου από το μηδέν… αξιοποιώντας τόσο τις τεχνολογίες που αναπτύσσαμε, όπως το Apple silicon, όσο και την τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει έπειτα από πολλά, πολλά χρόνια κατασκευής Mac, τηλεφώνων, iPad και όλων αυτών των πραγμάτων», δήλωσε ο ίδιος στο Tom’s Guide.

Ο Τέρνους θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ ο Τιμ Κουκ θα παραμείνει στην εταιρεία ως Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με πληροφορίες από: Reuters, Tech Crunch