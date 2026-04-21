Ανακάλυψαν ναυάγιο 200 ετών σε απομακρυσμένο νησί που ονομάστηκε «νεκροταφείο του Ατλαντικού»

Στη νήσο Σέιμπλ (Sable Island) έχουν καταγραφεί πάνω από 350 ναυάγια από το 1583, αλλά ελάχιστα μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα.

Φύλακες εθνικών πάρκων στον Καναδά έφεραν στο φως ένα ναυάγιο αιώνων σε μια περιοχή διαβόητη για τις πολυάριθμες ναυτικές τραγωδίες της. Το εύρημα, το οποίο χρονολογείται πάνω από 200 χρόνια πριν, πιστεύεται ότι ανήκει στο Swift, ένα εμπορικό πλοίο που βυθίστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1812.

Εκτελώντας το δρομολόγιο από τις Βερμούδες προς τη Νέα Γη, το Swift βυθίστηκε μαζί με τη φρεγάτα του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού HMS Barbadoes και τη σκούνα Emeline.

Η ανακάλυψη των τμημάτων του πλοίου —και η έρευνα που ακολούθησε— χρειάστηκαν δύο χρόνια για να ολοκληρωθούν. Η είδηση ανακοινώθηκε από αξιωματούχους της Parks Canada τον περασμένο μήνα.

Η ομάδα ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για την τοποθεσία τον Φεβρουάριο του 2024, αφού μέλη της βρήκαν μια τροχαλία που έφερε το σήμα του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού.

Ένα άλλο μέλος της ομάδας της Parks Canada βρήκε αργότερα ένα κομμάτι χάλκινης επένδυσης με πολλαπλές σφραγίδες “broad-arrow” (το σήμα της βρετανικής κυβερνητικής ιδιοκτησίας) και μια σφραγίδα του Ναυαρχείου με ημερομηνία Ιανουάριος 1810 από το Πόρτσμουθ.

“Αυτό ενίσχυσε την πιθανότητα να έχουμε φέρει στο φως ένα μικρό τμήμα του Barbadoes — γνωρίζουμε από ιστορικές πηγές ότι το πλοίο είχε υποβληθεί σε επισκευή στο Πόρτσμουθ το 1810”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η νήσος Σέιμπλ είναι μια ασυνήθιστη τοποθεσία για ανασκαφή, καθώς αποτελείται κυρίως από χαλαρή άμμο.

Επιπλέον τροχαλίες και χάλκινες επενδύσεις ήρθαν στο φως, μέχρι που οι αξιωματούχοι εντόπισαν τελικά ένα τμήμα ναυαγίου στο μέγεθος σλούπας (μικρού ιστιοφόρου), κατασκευασμένο από κέδρο των Βερμούδων.

Τα τεχνουργήματα φάνηκε να ανήκουν στο Barbadoes — ενώ το τμήμα του ναυαγίου παρέπεμπε στο Swift.

“Η νήσος Σέιμπλ έχει τη φήμη του νεκροταφείου του Ατλαντικού”, δήλωσε εκπρόσωπος της Parks Canada στο Fox News Digital.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πάνω από 350 καταγεγραμμένα ναυάγια από το 1583. Ωστόσο, πολλά θραύσματα ναυαγίων δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα γεγονότα, εκτός εάν διαθέτουν “επαρκή διακριτικά χαρακτηριστικά”.

Ο αξιωματούχος δήλωσε: “Μερικές φορές, χρειάζεται τύχη”. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η ανασκαφή ήταν δύσκολη λόγω του θυελλώδους, απαιτητικού καιρού της νήσου Σέιμπλ και του ασυνήθιστου αναγλύφου της.

Ανασκάπτοντας στην κινούμενη άμμο της νήσου Σέιμπλ

Οι αξιωματούχοι συνεργάστηκαν με αρχαιολογικούς τεχνικούς της φυλής Mi’kmaw, καθώς και με υποβρύχιους και χερσαίους αρχαιολόγους για την ανασκαφή και την καταγραφή του ναυαγίου, προσαρμόζοντας τις μεθόδους τους στις μεταβαλλόμενες άμμους της νήσου Σέιμπλ.

“Η νήσος Σέιμπλ είναι μια ασυνήθιστη τοποθεσία για ανασκαφή, επειδή αποτελείται κυρίως από χαλαρή, κινούμενη άμμο”, δήλωσε ο εκπρόσωπος. “Χρησιμοποιήσαμε σάκους άμμου για να σταθεροποιήσουμε τα πρανή και στη συνέχεια απομακρύναμε προσεκτικά την άμμο από το σημείο του ναυαγίου.

Χρησιμοποιήσαμε επίσης έναν μικρό φορτωτή (skid steer) για να βοηθήσει στην αφαίρεση του μεγάλου όγκου της άμμου και μετά συνεχίσαμε με χειρωνακτικά εργαλεία για να αποφύγουμε την πρόκληση ζημιών στο ναυάγιο”.

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής, οι αρχαιολόγοι κάλυψαν το ναυάγιο με άμμο προκειμένου να το προστατεύσουν.

“Το ναυάγιο που βρήκαμε ήταν αρκετά βαθιά στην ξηρά, μακριά από τη σημερινή ακτογραμμή, οπότε προσπαθούμε ακόμα να συνθέσουμε το παζλ του πώς βρέθηκε εκεί”. Αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στους αρχαιολόγους, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ήταν η κλίμακα του ναυαγίου.

“Τα περισσότερα κομμάτια ναυαγίων στη νήσο Σέιμπλ είναι συνήθως μικρά θραύσματα που βρίσκονται στην επιφάνεια ή στη ζώνη της παλίρροιας”, σημείωσε ο εκπρόσωπος.

“Αυτό το ναυάγιο ήταν ασυνήθιστο τόσο ως προς την πληρότητά του όσο και ως προς την κατάσταση διατήρησής του”.

Συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε: “Αυτή η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα συναρπαστική για εμάς, διότι αν καταφέρουμε να την επαληθεύσουμε, θα είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου κατέστη εφικτό να συσχετιστεί ένα φυσικό εύρημα στη νήσο Σέιμπλ με ένα καταγεγραμμένο ιστορικό ναυάγιο πριν από τον 20ό αιώνα”.

Η ανακοίνωση της Parks Canada σημείωσε ότι υπάρχουν “ακόμη πολλά άγνωστα στοιχεία για τα πλοία, το πώς κατέληξαν στη νήσο Σέιμπλ και πώς ήταν η ζωή του πληρώματος στο νησί όσο περίμεναν να διασωθούν”.

“Το ναυάγιο που βρήκαμε ήταν αρκετά βαθιά στην ξηρά, μακριά από τη σημερινή ακτογραμμή, οπότε προσπαθούμε ακόμα να συνθέσουμε το παζλ του πώς βρέθηκε εκεί, καθώς το νησί μετακινείται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου”, ανέφερε η ανακοίνωση.

Η είδηση έρχεται έναν χρόνο μετά από μια άλλη αρχαιολογική ανακάλυψη στη νήσο Σέιμπλ — αν και πολύ πιο σύγχρονη.

Την περασμένη άνοιξη, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα μήνυμα σε μπουκάλι από το 1983 ξεβράστηκε στις ακτές της νήσου Σέιμπλ — και μύριζε ακόμα τζιν.

Είτε πρόκειται για τα ξύλινα απομεινάρια ενός πλοίου του 19ου αιώνα είτε για ένα μπουκάλι που ταξίδευε επί δεκαετίες, η νήσος Σέιμπλ συνεχίζει να λειτουργεί ως μια ζωντανή χρονοκάψουλα, ξεβράζοντας στην άμμο της ιστορίες που αρνούνται να ξεχαστούν.