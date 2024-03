Έκπληκτοι οι αρχαιολόγοι: Εντόπισαν «χρονοκάψουλα» που αποκαλύπτει τα μυστικά της αρχαίας πόλης που «πάγωσε» στον χρόνο

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν Ρωμαϊκό εργοτάξιο κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Πομπηία στην περιοχή Regio ΙΧ. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες πτυχές για τη ζωή και τις κατασκευαστικές τεχνικές της εποχής.

Πομπηία, η πόλη που πάγωσε στον χρόνο

Η Πομπηία ήταν ρωμαϊκή πόλη που βρίσκεται στη σύγχρονη κοινότητα της Πομπηίας κοντά στη Νάπολη της Ιταλίας. Η Πομπηία, μαζί με τη Ρωμαϊκή πόλη του Ερκολάνο, θάφτηκαν κάτω από 4 με 6 μέτρα ηφαιστειακής τέφρας και ελαφρόπετρας κατά τη διάρκεια της έκρηξης του Βεζούβιου το 79 μ.Χ..

Η περιοχή της ανασκαφής εστιάζει στην Ινσούνα 10 της Regio IX, η οποία καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της Πομπηίας που οριοθετείται προς βορρά από τη Via di Nola, προς τα δυτικά από τη Via Stabiana, και προς τα νότια από τη Via dell’Abbondanza.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν Ρωμαϊκό εργοτάξιο, μαζί με εργαλεία, κεραμίδια, πασσάλους ασβέστη, και στοιβαγμένα τούβλα. Πιθανώς να υπήρχε οικοδομική δραστηριότητα κατά την ημέρα της έκρηξης, παρέχοντας έτσι στους ερευνητές μια «χρονοκάψουλα» για τις αρχαίες τεχνικές κατασκευής στη ρωμαϊκή περίοδο και για την ίδια τη στιγμή της μοιραίας έκρηξης.

Ανακάλυψη νέων τεχνικών κατασκευής

Η ομάδα εκτιμά ότι ο χώρος εξυπηρετούσε το κτίριο καθώς και τη συντήρηση ολόκληρου του συγκροτήματος. Αυτό είναι εμφανές στο οίκημα που πρόσφατα αποκαλύφθηκε, με το αρτοποιείο Rustio Vero, όπου τα υλικά της ανακαίνισης του κτιρίου συσσωρεύτηκαν στο έδαφος και σε μια πόρτα του χώρου υποδοχής. Περαιτέρω στοιχεία υπάρχουν σε παρακείμενο κτίριο που στέγαζε ένα λαράριο (οικιακό ιερό) , όπου εντοπίστηκαν εργαλεία κατασκευής σε διάφορους χώρους.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό Pompeii Excavations, οι συγγραφείς εξηγούν ότι η ανακάλυψη θα δώσει την ευκαιρία πειραματισμού με τα υλικά συνεπώς, της αποκάλυψης νέων πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους κατασκευής της εποχής, όπως η ανάμειξη του ασβέστη και του ρωμαϊκού τσιμέντου.

Ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπηίας δήλωσε: «Οι ανασκαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πομπηία προσφέρουν τη δυνατότητα της απευθείας παρατήρησης της λειτουργίας ενός αρχαίου εργοταξίου».

Η καινοτόμος μέθοδος

Ένα από τα κύρια ευρήματα ήταν η απόδειξη της χρήσης μιας καινοτόμου μεθόδου κατασκευής σκυροδέματος που περιλαμβάνει την ανάμειξη ζεστού ασβέστη και ποζολάνης πριν προσθέσουν νερό. Αυτό έκανε το σκυρόδεμα πιο δυνατό και ανθεκτικό.

Τα υπολείμματα αυτού του υλικού, που βρίσκονται ακόμα σε διάφορες γωνιές του οικισμού, υποδηλώνουν ότι οι οικοδόμοι της Πομπηίας χρησιμοποιούσαν προηγμένες τεχνικές για την παραγωγή κονιαμάτων και σκυροδεμάτων.

Ωστόσο, η μελέτη των διακοσμητικών στοιχείων του οικήματος αποκαλύπτει μια διαφορετική ιστορία. Σε αυτή την περίπτωση, οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο ασβέστης που χρησιμοποιήθηκε για τις εργασίες αποκατάστασης των τοιχογραφιών ήταν σβησμένος ασβέστης, ο οποίος βρέθηκε διατηρημένος σε αμφορείς μέσα στο σπίτι.

Ο σβησμένος ασβέστης (ασβέστη ζύμη) σχηματίζεται με τη διάλυση του φρυγμένου ασβέστη σε νερό. Είναι πιο ήπιος και κατάλληλος για εργασίες αποκατάστασης τοιχογραφιών, επειδή δεν θα τις φθείρει. Αυτό αναδεικνύει την ποικιλία των τεχνικών και των υλικών που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι ανάλογα με τις διαφορετικές κατασκευαστικές ανάγκες.

Η συνεργασία μεταξύ του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας και μιας ομάδας ερευνητών από το MIT επιτρέπει μια εις βάθος μελέτη αυτών των ανακαλύψεων, με στόχο όχι μόνο την καλύτερη κατανόηση των τεχνικών στη ρωμαϊκή εποχή, αλλά και την αξιολόγηση της πιθανής επίδρασής τους στην ανάπτυξη σύγχρονων υλικών αποκατάστασης, πιο βιώσιμων και συμβατών με τα αρχαία.

Ωστόσο, τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν μας προσφέρουν γνώσεις μόνο για τις οικοδομικές εργασίες της εποχής, αλλά ρίχνουν φως και στα όργανα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι λατόμοι της Πομπηίας. Έχουν βρεθεί μολύβδινα βάρη, αξίνες, φτυάρια και σμίλες, αντικείμενα δηλαδή που αποκαλύπτουν την ποικιλία των εργαλείων που χρησιμοποιούσαν οι οικοδόμοι στην καθημερινότητά τους για να κάνουν τις δουλειές τους.

Συνολικά, η εξερεύνηση αυτής της περιοχής της Πομπηίας αποτελεί μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να συνδυαστούν οι αρχαιολογικές γνώσεις με την επιστημονική ανάλυση υλικών.