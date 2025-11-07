Ίχνη εμπορίου ανακαλύπτονται σε ανασκαφές σε αρχαία πόλη – Η βασιλική και το εντυπωσιακό ψηφιδωτό

Τα ίχνη αρχαίου εμπορίου φέρνουν στο φως οι ανασκαφές στην Ξάνθο, πρωτεύουσα της Λυκίας.

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Ξάνθου, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO και αποτελούσε κάποτε το διοικητικό κέντρο του Λυκικού Πολιτισμού στην περιοχή Κας της Αττάλειας, ανακάλυψαν ευρήματα που ρίχνουν νέο φως στην εμπορική ζωή κατά την αρχαιότητα.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι εμπορικές δραστηριότητες του οικισμού εκτείνονταν πολύ βαθύτερα στην ιστορία απ’ ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Με θέα στις εύφορες πεδιάδες που διαμόρφωσε ο ποταμός Εσέν (αρχαίος ποταμός Ξάνθος), η πόλη της Ξάνθου στέκεται σε δύο δεσπόζοντες λόφους — μια τοποθεσία που κάποτε χρησίμευε ως πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της Λυκίας.

Οι ανασκαφές, υπό τη διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Hasan Kasapoğlu από το Πανεπιστήμιο Ατατούρκ, συνεχίζουν να αποκαλύπτουν το ζωντανό παρελθόν της πόλης, με νέα ευρήματα να προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για την αρχαία οικονομία της περιοχής.

Εμπορικό κέντρο της αρχαίας Λυκίας

Πραγματοποιούμενη στο πλαίσιο του προγράμματος του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού «Κληρονομιά για το Μέλλον», η τρέχουσα ανασκαφική έρευνα επικεντρώνεται στην κεντρική κιονοστοιχία και τα γύρω καταστήματα.

Οι εμπορικοί χώροι, που τώρα ανασκάπτονται και αποκαθίστανται, παρέχουν απτά ίχνη του καθημερινού εμπορίου στον κλασικό κόσμο. Ο Kasapoğlu αναφέρει την ταυτοποίηση δύο μεγάλων καταστημάτων—το ένα με διαστάσεις 19 τετραγωνικά μέτρα και το άλλο 15 τετραγωνικά μέτρα—κατά μήκος της βόρειας πλευράς της κεντρικής λεωφόρου.

«Έχουμε πραγματοποιήσει εκτεταμένες ανασκαφές στο μεγαλύτερο από τα δύο καταστήματα», εξήγησε. «Ευρήματα όπως ζυγοί, νομίσματα, καρφιά, μεταλλικά αντικείμενα, θραύσματα κεραμιδιών, κεραμικά και αμφορείς αποθήκευσης λαδιού παρέχουν σημαντικές αποδείξεις για τις εμπορικές πρακτικές και τον υλικό πολιτισμό της περιόδου».

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης στρώματα οικισμού προ-Λυκικής εποχής, υποδηλώνοντας ότι η κατοίκηση της περιοχής μπορεί να χρονολογείται 400-500 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

«Παλαιότερες μελέτες τοποθετούσαν την προέλευση της Ξάνθου στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ.», σημείωσε ο Kasapoğlu. «Ωστόσο, τα τρέχοντα ευρήματά μας θα μπορούσαν να μεταφέρουν τη χρονολογική γραμμή της πόλης ακόμη πιο πίσω. Τα υλικά θα υποβληθούν σε εργαστηριακή ανάλυση προτού παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το κοινό».

Εκτός από το αρχαιολογικό έργο, η ομάδα ασχολείται επίσης με προσπάθειες ανακαίνισης και συντήρησης με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας και της προσβασιμότητας του χώρου.

Η βασιλική και το ψηφιδωτό

Ένα από τα πιο αξιόλογα κτίρια που αποκαθίστανται αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική βασιλική, ένα δημόσιο κτίριο όπου διεξάγονταν νομικές και εμπορικές υποθέσεις.

Η βασιλική διαθέτει ένα ψηφιδωτό δάπεδο που εκτείνεται σε δύο θαλάμους — ένα σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες που εξερευνούν τον αρχαιολογικό χώρο.

Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι η παλαιοχριστιανική βασιλική εκκλησία, έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, το δάπεδο της οποίας είναι διακοσμημένο με ζωντανά εικονογραφημένα ψηφιδωτά. Η ομάδα αποκατάστασης έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο συντήρησης και σχεδιάζει να προστατεύσει την περιοχή με μια νέα στέγη-στέγαστρο, καθιστώντας την προσβάσιμη για τον τουρισμό μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.

Σύμφωνα με τον Kasapoğlu , οι τρέχουσες προσπάθειες στην Ξάνθο αποκαλύπτουν τα αρχαία εμπορικά δίκτυα της πόλης και συμβάλλουν στη μετατροπή της ίδιας και του Λητώου σε βασικούς προορισμούς για τον πολιτιστικό τουρισμό στη νότια Ανατολία.