Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να κάνετε δωρεάν ή φθηνές διακοπές – Αναλυτικός οδηγός

Αρχίζουν σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου στις 8 το πρωί οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό στο www.gov.gr.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Αιτήσεις

ΑΦΜ – Τελευταίο ψηφίο 0: Τρίτη 21/4

ΑΦΜ – Τελευταίο ψηφίο 1, 2: Τετάρτη 22/4

ΑΦΜ – Τελευταίο ψηφίο 3, 4: Πέμπτη 23/4

ΑΦΜ – Τελευταίο ψηφίο 5, 6: Παρασκευή 24/4

ΑΦΜ – Τελευταίο ψηφίο 7, 8, 9: Σάββατο 25/4

Όλοι οι ΑΦΜ: Κυριακή 26/4

Εξαργύρωση επιταγών

18 Μαΐου 2026 – 31η Μαΐου 2027

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Εργαζόμενοι

Άνεργοι

Τι καλύπτει η επιταγή

Διαμονή

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Εισοδηματικά κριτήρια

Έγγαμοι: έως 24.000 ευρώ + 5.000 ευρώ/τέκνο

Άγαμοι: έως 16.000 ευρώ +5.000 ευρώ/τέκνο

Μονογονέας: έως 29.000 ευρώ + 5.000 ευρώ/τέκνο

Μοριοδότηση

ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια

Μονογονέας: 10 μόρια

15 μόρια για κάθε τέκνο

Εισόδημα έως 10.000 ευρώ: 30 μόρια

Από 10.001 έως 20.000 ευρώ: 20 μόρια

Από 20.001 έως 30.000 ευρώ: 10 μόρια

Νέος Δικαιούχος: 20 μόρια

Ποιοι αποκλείονται από το πρόγραμμα

Όσοι είχαν επιλεγεί στο πρόγραμμα 2025-2026

Εξαιρέσεις ισχύουν για:

Άτομα με αναπηρία

Οικογένειες με μέλος ΑμεΑ

Πολύτεκνοι

Διανυκτερεύσεις