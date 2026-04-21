Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (21/4)

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Παναθηναϊκός – Μονακό για τη EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι επιλογές:

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιωνικός Ν.Φ. – Ολυμπιακός Handball Premier

20:00 Novasports Start Μαγιόρκα – Βαλένθια La Liga

20:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οσασούνα La Liga

21:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό EuroLeague

21:45 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λέστερ – Χαλ Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τσέλσι Premier League

22:00 Novasports 2HD Ίντερ – Κόμο Coppa Italia

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Τουλούζ Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:30 Novasports 5HD Τζιρόνα – Μπέτις La Liga

22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές La Liga

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
17:12 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Η Κλαυδία θα δώσει το 12άρι της Ελλάδας στη φετινή Eurovision

Η Κλαυδία θα ανακοινώσει το 12άρι της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα διεξαχ...
16:50 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Akylas: Το σημαντικό μήνυμα που θέλει να περάσει, η εξομολόγηση για τη μητέρα του και η αναφορά στην περιπέτεια υγείας του – «Ήμουν και εγώ ένα παιδί…»

Τους δημοσιογράφους υποδέχτηκε την Τρίτη 21 Απριλίου ο Akylas, προτού η ελληνική αποστολή για ...
15:56 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Akylas: Διασκέδασε με τους δημοσιογράφους τραγουδώντας το «Ferto» στο press event – Βίντεο

Μία ανάσα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision και μαγέψει το κοινό του παγκοσμίου φήμης μουσι...
14:23 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Θα καταφέρει ο Δημήτρης να εκφράσει όσα νιώθει στην Ελένη ή θα τον προλάβει ο Πάρης;

Οι εντάσεις κορυφώνονται στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» όταν ο Νίκος και η Βιργι...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης