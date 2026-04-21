Premier League: «Λευκή» ισοπαλία της Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου με την Κρίσταλ Πάλας – Υποβιβάστηκε κι επίσημα η Γουλβς

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ στο «Selhurst Park» στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Premier League, με τα «σφυριά» του εξαιρετικού Κωνσταντίνου Μαυροπάνου να επιστρέφουν στη «βάση» τους με έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη που δίνουν για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Ο διεθνής Έλληνας στόπερ είχε μία τρομερή ευκαιρία στο 45′ όμως ο Χέντερσον απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του. Η Γουέστ Χαμ ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο η Πάλας κατέγραψε τις πιο μεγάλες ευκαιρίες, μέχρι το τελικό 0-0, που (εκτός των άλλων) «σφράγισε» και μαθηματικό υποβιβασμό της ουραγού Γουβς στην Championship.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 33ης στην Premier League:

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0

Λιντς-Γουλβς 3-0 (18′ Τζάστιν, 20′ Οκαφόρ, 90’+ Κάλβερτ/Λιούιν)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2 (68′ Οσούλα-32′ Ταβερνίερ, 85′ Τρουφέ)

Τότεναμ-Μπράιτον 2-2 (39′ Πόρο, 77′ Σίμονς – 45’+3 Μιτόμα, 90’+5 Ρούτερ)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 0-1 (43′ Κούνια)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3 (2′, 36′ Γουότκινς, 46′ Ρότζερς, 90’+ Εϊμπραχαμ-9′ Ριγκ, 86′ Χιούμ, 87′ Ισιντορ))

Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2 (54′ Μπέτο-29′ Σαλάχ, 90’+ Φαν Ντάικ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1 (62′, 69′, 77′ Γκιμπς/Γουάιτ, 90’+ Ζεσούς-45+ Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 2-1 (16′ Σερκί, 65′ Χάαλαντ-18′ Χάβερτζ)

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)