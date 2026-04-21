Premier League: «Λευκή» ισοπαλία της Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου με την Κρίσταλ Πάλας – Υποβιβάστηκε κι επίσημα η Γουλβς

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Premier League - Crystal Palace
Ο τερματοφύλακας Ντιν Χέντερσον της Κρίσταλ Πάλας κάνει μια απόκρουση κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κρίσταλ Πάλας εναντίον της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ για την Αγγλική Πρέμιερ Λιγκ, στο Λονδίνο, Βρετανία, 20 Απριλίου 2026. EPA/DAVID CLIFF

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ στο «Selhurst Park» στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Premier League, με τα «σφυριά» του εξαιρετικού Κωνσταντίνου Μαυροπάνου να επιστρέφουν στη «βάση» τους με έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη που δίνουν για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Ο διεθνής Έλληνας στόπερ είχε μία τρομερή ευκαιρία στο 45′ όμως ο Χέντερσον απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του. Η Γουέστ Χαμ ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο η Πάλας κατέγραψε τις πιο μεγάλες ευκαιρίες, μέχρι το τελικό 0-0, που (εκτός των άλλων) «σφράγισε» και μαθηματικό υποβιβασμό της ουραγού Γουβς στην Championship.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 33ης στην Premier League:

  • Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0
  • Λιντς-Γουλβς 3-0 (18′ Τζάστιν, 20′ Οκαφόρ, 90’+ Κάλβερτ/Λιούιν)
  • Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2 (68′ Οσούλα-32′ Ταβερνίερ, 85′ Τρουφέ)
  • Τότεναμ-Μπράιτον 2-2 (39′ Πόρο, 77′ Σίμονς – 45’+3 Μιτόμα, 90’+5 Ρούτερ)
  • Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 0-1 (43′ Κούνια)
  • Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3 (2′, 36′ Γουότκινς, 46′ Ρότζερς, 90’+ Εϊμπραχαμ-9′ Ριγκ, 86′ Χιούμ, 87′ Ισιντορ))
  • Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2 (54′ Μπέτο-29′ Σαλάχ, 90’+ Φαν Ντάικ)
  • Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1 (62′, 69′, 77′ Γκιμπς/Γουάιτ, 90’+ Ζεσούς-45+ Φλέμινγκ)
  • Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 2-1 (16′ Σερκί, 65′ Χάαλαντ-18′ Χάβερτζ)
  • Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

  1. Άρσεναλ 70
  2. Μάντσεστερ Σίτι 67 -32αγ.
  3. Μάντσεστερ Γ. 58
  4. Άστον Βίλα 58
  5. Λίβερπουλ 55
  6. Τσέλσι 48
  7. Μπρέντφορντ 48
  8. Μπόρνμουθ 48
  9. Έβερτον 47
  10. Μπράιτον 47
  11. Σάντερλαντ 46
  12. Φούλαμ 45
  13. Κρίσταλ Πάλας 43 -32αγ.
  14. Νιούκαστλ 42
  15. Λιντς 39
  16. Νότιγχαμ Φόρεστ 36
  17. Γουέστ Χαμ 33
  18. Τότεναμ 31
  19. Μπέρνλι 20
  20. Γουλβς 17 –Υποβιβάστηκε–

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
16:04 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

ΟΦΗ: Πιτσιρικάς βάζει τα κλάματα όταν μαθαίνει ότι θα πάει στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Συγκλονιστικό βίντεο

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με πρωταγωνιστή έναν μικρό φίλο της ομάδας, ο οποί...
04:13 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» κατακτώντας το UEFA Youth League

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» των «μερένχες» οι οποίο...
02:35 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Βραβεία «Laureus»: Θρίαμβος των Αλκαράθ, Σαμπαλένκα, Γιαμάλ και Παρί Σεν Ζερμέν

Οι Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Λαμίν Γιαμάλ σε ατομικό επίπεδο και η Παρί Σεν Ζερμέν σε ...
06:39 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μονακό: Ηττήθηκε από την Βιλερμπάν πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague

Η Μονακό γνώρισε την ήττα από τη Βιλερμπάν με 83-87 για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης